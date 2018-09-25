Комиссия спортсменов WADA негативно восприняла новость о восстановлении РУСАДА

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Глава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) Бекки Скотт рассказала, как отреагировали в комиссии на новость о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.
Комиссия спортсменов WADA негативно восприняла новость о восстановлении РУСАДА
  • РИА Новости

«Как чистые спортсмены, мы опустошены после решения WADA восстановить РУСАДА без завершения выполнения дорожной карты», — написала Скотт в заявлении, которое приводит в своём Twitter.

Она отметила, что российская сторона не предоставила данные в московской лаборатории, а также не признала существование господдержки системы допинга.

«Мы ожидали, что WADA встанет на защиту чистых атлетов и спорта, вместо этого мы увидели, что нюансы и прагматизм взяли верх над справедливостью и ответственностью», — заключила Скотт.

Ранее президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен прокомментировал решение исполкома WADA признать РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

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