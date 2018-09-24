Глава EAA выразил обеспокоенность решением WADA восстановить РУСАДА в правах

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Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Глава EAA выразил обеспокоенность решением WADA восстановить РУСАДА в правах
  • Reuters

«Меня беспокоит решение исполнительного комитета WADA. Решение пойти на компромисс по первоначальным условиям дорожной карты восстановления РУСАДА предполагалось как продвижение ситуации вперёд, но вместо этого оно является шагом назад», —приводит слова Хансена пресс-служба ЕАА.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее глава WADA выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА

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