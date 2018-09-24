Глава WADA выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА
- Reuters
«Решение было полностью основано на достижении российской стороной соответствия. Регулярно контролируемый антидопинговый процесс в России — это лучший способ убедить спортсменов в РФ и других странах в том, что чистый спорт господствует. Возможность окончательно разрешить вопросы, по которым у нас были подозрения, но не было окончательных доказательств, не могла быть отложена. Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства», — говорится в открытом письме Риди, текст которого приводит Around the Rings.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее Майкл Фелпс раскритиковал решение WADA о восстановлении РУСАДА.