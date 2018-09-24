Глава WADA выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА

Короткая ссылка
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди опубликовал открытое письмо, где высказался в защиту решения исполкома организации восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава WADA выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА
  • Reuters

«Решение было полностью основано на достижении российской стороной соответствия. Регулярно контролируемый антидопинговый процесс в России — это лучший способ убедить спортсменов в РФ и других странах в том, что чистый спорт господствует. Возможность окончательно разрешить вопросы, по которым у нас были подозрения, но не было окончательных доказательств, не могла быть отложена. Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства», — говорится в открытом письме Риди, текст которого приводит Around the Rings.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее Майкл Фелпс раскритиковал решение WADA о восстановлении РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить