Глава WADA выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди опубликовал открытое письмо, где высказался в защиту решения исполкома организации восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Решение было полностью основано на достижении российской стороной соответствия. Регулярно контролируемый антидопинговый процесс в России — это лучший способ убедить спортсменов в РФ и других странах в том, что чистый спорт господствует. Возможность окончательно разрешить вопросы, по которым у нас были подозрения, но не было окончательных доказательств, не могла быть отложена. Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства», — говорится в открытом письме Риди, текст которого приводит Around the Rings.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее Майкл Фелпс раскритиковал решение WADA о восстановлении РУСАДА.