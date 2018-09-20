Глава WADA Риди подтвердил восстановление Российского антидопингового агентства в правах

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Глава WADA Риди подтвердил восстановление Российского антидопингового агентства в правах
  • Reuters

«Сегодня большинство членов исполкома проголосовали за восстановление РУСАДА при соблюдении строгих условий. Решение принято на основе рекомендаций комиссии по соответствию. WADA должно в обозначенный срок получить данные и образцы московской антидопинговой лаборатории. Если этого не произойдёт, исполком WADA намерен поддержать рекомендацию комиссии по соответствию отстранить РУСАДА», — приводит пресс-служба WADA слова президента организации Крейга Риди.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее СМИ назвали условие, при котором WADA снова лишит РУСАДА статуса соответствия.

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