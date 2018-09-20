СМИ назвали условие, при котором WADA снова лишит РУСАДА статуса соответствия
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA, до конца года WADA должно получить базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая будет полностью проанализирована до 30 июня 2019 года.
Отмечается, что этот вопрос является критическим для WADA, потому в случае его невыполнения РУСАДА снова будет признана несоответствующей антидопинговому кодексу.
Ранее источник RT подтвердил, что WADA проголосовало за восстановление РУСАДА.