СМИ назвали условие, при котором WADA снова лишит РУСАДА статуса соответствия

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Стало известно условие, при невыполнении которого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) снова лишит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия кодексу организации.
СМИ назвали условие, при котором WADA снова лишит РУСАДА статуса соответствия
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в WADA, до конца года WADA должно получить базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая будет полностью проанализирована до 30 июня 2019 года.

Отмечается, что этот вопрос является критическим для WADA, потому в случае его невыполнения РУСАДА снова будет признана несоответствующей антидопинговому кодексу.

Ранее источник RT подтвердил, что WADA проголосовало за восстановление РУСАДА.

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