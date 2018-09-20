Источник RT подтвердил, что WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
- РИА Новости
Об этом RT сообщил источник в Министерстве спорта.
Также известно, что официально о восстановлении РУСАДА будет объявлено 20 сентября в 16:00.
Ранее СМИ сообщили, большинство членов исполкома WADA проголосовали за восстановление РУСАДА.
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