Источник RT подтвердил, что WADA проголосовало за восстановление РУСАДА

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Источник RT подтвердил, что WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
  • РИА Новости

Об этом RT сообщил источник в Министерстве спорта.

Также известно, что официально о восстановлении РУСАДА будет объявлено 20 сентября в 16:00.

Ранее СМИ сообщили, большинство членов исполкома WADA проголосовали за восстановление РУСАДА.

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