Фелпс раскритиковал решение WADA о восстановлении РУСАДА
«Когда уже WADA будет брать на себя ответственность и стараться изменить ситуацию? Кто-то должен заняться защитой чистого спорта, раз WADA на это неспособно. Всегда сомневался, соревнуюсь ли я с чистыми атлетами. Печально, что приходится такое произносить», — цитирует спортсмена AFP.
Он не считает, что российским спортсменам нужно разрешать выступать на соревнованиях.
«Если ты сдал положительную пробу, то больше не должен выступать. Но не все это понимают», — добавил Фелпс.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее в Кремле позитивно оценили решение WADA о восстановлении РУСАДА в правах.