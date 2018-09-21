Фелпс раскритиковал решение WADA о восстановлении РУСАДА

Легендарного американского пловца, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса возмутило решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Когда уже WADA будет брать на себя ответственность и стараться изменить ситуацию? Кто-то должен заняться защитой чистого спорта, раз WADA на это неспособно. Всегда сомневался, соревнуюсь ли я с чистыми атлетами. Печально, что приходится такое произносить», — цитирует спортсмена AFP.

Он не считает, что российским спортсменам нужно разрешать выступать на соревнованиях.

«Если ты сдал положительную пробу, то больше не должен выступать. Но не все это понимают», — добавил Фелпс.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее в Кремле позитивно оценили решение WADA о восстановлении РУСАДА в правах.