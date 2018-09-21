В Кремле позитивно оценили решение WADA о восстановлении РУСАДА в правах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
В Кремле позитивно оценили решение WADA о восстановлении РУСАДА в правах
  • Reuters

«Вы знаете непримиримую позицию президента в отношении допинга и его использования. Вы знаете все поручения, которые давались президентом по разработке соответствующей программы и так далее. В этой связи, безусловно, решение WADA расценивается нами позитивно», — заявил Песков.

Как он отметил, в Кремле понимают, что предстоит пройти ещё достаточно долгий путь к окончательной нормализации рабочего процесса и выстраиванию всех его нюансов.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал восстановление РУСАДА.

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