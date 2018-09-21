Макларен прокомментировал восстановление РУСАДА

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен прокомментировал решение исполкома восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Думаю, WADA оказалось в трудном положении, когда поставило практичность над справедливостью и выбрало путь, по которому в итоге пошло. В результате они отказались от любой возможности заставить Россию подчиниться. Посмотрим, какую реакцию вызовет данное решение в спортивной среде. Уже сейчас видно, что большая часть атлетов негативно отреагировала на восстановление РУСАДА», — передаёт слова Макларена CBC.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее Валуев прокомментировал восстановление РУСАДА в правах.