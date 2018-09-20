Валуев прокомментировал восстановление РУСАДА в правах
- РИА Новости
По словам Валуева, это очень важное решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку оно даёт возможность отечественным специалистам брать допинг-пробы у спортсменов.
«Очень важно. Ибо западные комиссионеры почему-то не разбегались приезжать в Россию — хотя у них право есть — и брать допинг-пробы у наших спортсменов. Нашим спортсменам вменялась несвоевременная сдача допинг-тестов», — сказал он.
Как отметил Валуев, восстановление РУСАДА в правах позволяет не только своевременно сдавать допинг-пробы, но и организовывать международные соревнования.
«Предвосхищаю, но посмотрим», — добавил он.
Ранее в WADA заявили, что продолжат строго контролировать деятельность РУСАДА после восстановления.