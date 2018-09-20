В WADA заявили, что продолжат строгий контроль РУСАДА

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжат строго контролировать его деятельность.
В WADA заявили, что продолжат строгий контроль РУСАДА
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении WADA.

«WADA понимает, что это решение понравится не всем. Понятно, что многие опасаются возможной реабилитации правонарушителей. Оказываемое давление на WADA, чтобы российский спорт был чист сейчас и в будущем, — то, что мы очень сильно чувствуем. Будем поддерживать самый высокий уровень контроля за деятельностью и независимостью РУСАДА», — написано в обращении.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее Пахноцкая рассказала, что ждёт РУСАДА после признания со стороны WADA.

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