В WADA заявили, что продолжат строгий контроль РУСАДА

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжат строго контролировать его деятельность.

Об этом говорится в заявлении WADA.

«WADA понимает, что это решение понравится не всем. Понятно, что многие опасаются возможной реабилитации правонарушителей. Оказываемое давление на WADA, чтобы российский спорт был чист сейчас и в будущем, — то, что мы очень сильно чувствуем. Будем поддерживать самый высокий уровень контроля за деятельностью и независимостью РУСАДА», — написано в обращении.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее Пахноцкая рассказала, что ждёт РУСАДА после признания со стороны WADA.