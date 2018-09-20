В WADA заявили, что продолжат строгий контроль РУСАДА
- Reuters
Об этом говорится в заявлении WADA.
«WADA понимает, что это решение понравится не всем. Понятно, что многие опасаются возможной реабилитации правонарушителей. Оказываемое давление на WADA, чтобы российский спорт был чист сейчас и в будущем, — то, что мы очень сильно чувствуем. Будем поддерживать самый высокий уровень контроля за деятельностью и независимостью РУСАДА», — написано в обращении.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее Пахноцкая рассказала, что ждёт РУСАДА после признания со стороны WADA.