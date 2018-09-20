Пахноцкая: представители РУСАДА входят в спортивную антидопинговую семью

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что ждёт организацию после признания со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Пахноцкая: представители РУСАДА входят в спортивную антидопинговую семью
  • РИА Новости

«Мы находимся в своеобразном тоннеле недоверия и любопытства. Все хотят знать, что будет дальше. РУСАДА занимает активную позицию на международной арене, мы участвуем во всех рабочих встречах WADA, iNADO и Совета Европы. Наши эксперты вносят свои предложения во Всемирный антидопинговый кодекс, который вступит в силу в 2021 году. То, что к нам прислушиваются, показывает, что РУСАДА находится на верном пути. Наши представители входят в спортивную антидопинговую семью. Когда признания не было, это могло как-то демотивировать нас, но теперь оно есть, и это окрыляет», — сказала Пахноцкая RT.

Ранее она поделилась впечатлениями от восстановления РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить