Пахноцкая: представители РУСАДА входят в спортивную антидопинговую семью

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что ждёт организацию после признания со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы находимся в своеобразном тоннеле недоверия и любопытства. Все хотят знать, что будет дальше. РУСАДА занимает активную позицию на международной арене, мы участвуем во всех рабочих встречах WADA, iNADO и Совета Европы. Наши эксперты вносят свои предложения во Всемирный антидопинговый кодекс, который вступит в силу в 2021 году. То, что к нам прислушиваются, показывает, что РУСАДА находится на верном пути. Наши представители входят в спортивную антидопинговую семью. Когда признания не было, это могло как-то демотивировать нас, но теперь оно есть, и это окрыляет», — сказала Пахноцкая RT.

Ранее она поделилась впечатлениями от восстановления РУСАДА.