Заместитель гендиректора РУСАДА: наша команда сегодня в особенном настроении
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«Это была долгая работа, продлившаяся почти три года. Её проделали абсолютно новая команда РУСАДА и министерство спорта. Большую помощь оказало само WADA, которое предоставило группу экспертов, чтобы они помогли восстановить функциональность РУСАДА. Мы сотрудничали с Британском антидопинговым агентством, нас выручали Финляндия и Польша. На мой взгляд, это заслуженная победа, закономерный результат работы всех организаций. Мы счастливы, команда РУСАДА сегодня в особенном настроении», — сказала Пахноцкая в интервью RT.
Ранее вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в IPC осталось решить технические вопросы.