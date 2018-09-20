Заместитель гендиректора РУСАДА: наша команда сегодня в особенном настроении

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала признание организации со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Заместитель гендиректора РУСАДА: наша команда сегодня в особенном настроении
  • © РИА Новости

«Это была долгая работа, продлившаяся почти три года. Её проделали абсолютно новая команда РУСАДА и министерство спорта. Большую помощь оказало само WADA, которое предоставило группу экспертов, чтобы они помогли восстановить функциональность РУСАДА. Мы сотрудничали с Британском антидопинговым агентством, нас выручали Финляндия и Польша. На мой взгляд, это заслуженная победа, закономерный результат работы всех организаций. Мы счастливы, команда РУСАДА сегодня в особенном настроении», — сказала Пахноцкая в интервью RT.

Ранее вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в IPC осталось решить технические вопросы.

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