Заместитель гендиректора РУСАДА: наша команда сегодня в особенном настроении

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала признание организации со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Это была долгая работа, продлившаяся почти три года. Её проделали абсолютно новая команда РУСАДА и министерство спорта. Большую помощь оказало само WADA, которое предоставило группу экспертов, чтобы они помогли восстановить функциональность РУСАДА. Мы сотрудничали с Британском антидопинговым агентством, нас выручали Финляндия и Польша. На мой взгляд, это заслуженная победа, закономерный результат работы всех организаций. Мы счастливы, команда РУСАДА сегодня в особенном настроении», — сказала Пахноцкая в интервью RT.

Ранее вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в IPC осталось решить технические вопросы.