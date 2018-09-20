Вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в МПК осталось решить технические вопросы
- РИА Новости
«Это позволяет нам с нескрываемым оптимизмом ждать решения МПК. Теперь мы утрясли практически все вопросы, остальное — дело техники», — приводит слова вице-президента ПКР РИА Новости.
Он также сказал, что на данный момент в ПКР ожидают собрания рабочей группы МПК.
«Она оценит ситуацию и представит свои рекомендации исполкому МПК. В МПК нам сообщили, что соберут рабочую группу максимально оперативно. Диалог у нас идёт постоянно, мы досылаем в МПК все наши бумажные дела для ускорения принятия решения», — добавил Рожков.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее британский журналист рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение WADA.