Вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в МПК осталось решить технические вопросы

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Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что для восстановления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК) остаётся решить только технические вопросы.
Вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в МПК осталось решить технические вопросы
  • РИА Новости

«Это позволяет нам с нескрываемым оптимизмом ждать решения МПК. Теперь мы утрясли практически все вопросы, остальное — дело техники», — приводит слова вице-президента ПКР РИА Новости.

Он также сказал, что на данный момент в ПКР ожидают собрания рабочей группы МПК.

«Она оценит ситуацию и представит свои рекомендации исполкому МПК. В МПК нам сообщили, что соберут рабочую группу максимально оперативно. Диалог у нас идёт постоянно, мы досылаем в МПК все наши бумажные дела для ускорения принятия решения», — добавил Рожков.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее британский журналист рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение WADA.

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