Британский журналист рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение WADA

Британский журналист Ник Батлер рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Несколько людей мне сказали, что российские хакеры могли повлиять на WADA сегодня. У меня нет доказательств, кроме того, что Wi-Fi во всём отеле отключился и первыми о решении сообщили в России, хотя никаких её представителей нигде не было. Да, и многие предыдущие взломы тоже», — написал журналист в своём Twitter.

Also told by several people in room that there are concerns Russians hacked #WADA meeting today. Not sure what evidence except WiFi in entire hotel went down and story came out first in Russia...even though no representatives in room from there. Oh, and so many other hacks — Nick Butler (@NickJMButler) 20 сентября 2018 г.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее президент IIHF заявил, что был рад восстановлению РУСАДА.