Британский журналист рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение WADA

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Британский журналист Ник Батлер рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Британский журналист рассказал, что российские хакеры могли повлиять на решение WADA
  • Reuters

«Несколько людей мне сказали, что российские хакеры могли повлиять на WADA сегодня. У меня нет доказательств, кроме того, что Wi-Fi во всём отеле отключился и первыми о решении сообщили в России, хотя никаких её представителей нигде не было. Да, и многие предыдущие взломы тоже», — написал журналист в своём Twitter.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее президент IIHF заявил, что был рад восстановлению РУСАДА.

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