СМИ: Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на ОИ-2018

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года.

Как сообщает Nettavisen, у Международной федерации лыжного спорта (FIS) есть информация, что Полторанин неоднократно использовал кровяной допинг на соревнованиях и до чемпионата мира 2019 года, во время которого он был уличён, в частности на Играх в Пхёнчхане.

32-летний Полторанин был в числе задержанных спортсменов во время полицейской облавы на чемпионате-2019 в Зеефельде, и позднее его дисквалифицировали на четыре года.

Ранее сообщалось, что в FIS допускают отмену КМ сезона-2020/21 по лыжным гонкам из-за коронавируса.