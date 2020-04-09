В FIS допускают отмену КМ сезона-2020/21 по лыжным гонкам из-за коронавируса
- РИА Новости
По словам Миньере, которые приводит VG, если участники не смогут свободно переезжать из страны в страну, то провести сезон будет невозможно. Помимо этого, если в одном месте будет разрешено присутствие не более ста человек, то гонки также не состоятся.
Действующим победителем Кубка мира по лыжным гонкам является россиянин Александр Большунов.
Ранее Вяльбе рассказала о реакции Большунова на снятие норвежцев с заключительных этапов КМ.