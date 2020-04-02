Вяльбе рассказала о реакции Большунова на снятие норвежцев с заключительных этапов КМ

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как Александр Большунов, который завоевал «Большой хрустальный глобус» в сезоне-2019/20 , отреагировал на решение сборной Норвегии сняться с североамериканских этапов Кубка мира из-за угрозы коронавируса.
Вяльбе рассказала о реакции Большунова на снятие норвежцев с заключительных этапов КМ
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Саше было обидно, что лучшие лыжники мира не приехали с ним посоревноваться, в частности норвежцы. Но видите, из-за коронавируса всё вышло скомканным, и не только в спорте. Не думаю, что Большунов должен на этом зацикливаться, расстраиваться. У него отличное настроение, он, как всегда, шутит, улыбается и смеётся. Эта ситуация не должна омрачить его нынешнее состояние. Безусловно, перед поездкой на североамериканские этапы я была уверена, что Саша возьмёт этот «Глобус», даже не зная, что норвежцы не будут там выступать», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Впоследствии этапы Кубка мира в США и Канаде были отменены из-за коронавируса. Большунов стал первым россиянином, одержавшим победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее сообщалось, что конгресс FIS перенесён из-за коронавируса.

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