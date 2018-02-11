Австриец Глайршер стал чемпионом ОИ-2018 в соревнованиях в одноместных санях

Австрийский саночник Давид Глайршер стал победителем соревнований в одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В итоговом протоколе соревнований Глайршер опередил американца Кристофера Маздзера на 0,026 секунды. Тройку призёров замкнул Людвиг. Россиянин Роман Репилов, претендовавший на награды в дисциплине после первого соревновательного дня, занял восьмое место в итоговом протоколе. Степан Фёдоров стал 13-м, а Семён Павличенко — 14-м. Ранее сообщалось, что французская фристайлистка Перрин Лаффон стала чемпионкой Олимпиады-2018 в могуле.