Сидорова призналась, что расплакалась из-за второго места Медведевой на ОИ-2018

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Российская кёрлингистка Анна Сидорова рассказала, что единственным моментом на Олимпийских играх 2018 года, из-за которого она расплакалась, стало завоевание второго места фигуристкой Евгенией Медведевой в женском одиночном катании.
Сидорова призналась, что расплакалась из-за второго места Медведевой на ОИ-2018
  • РИА Новости

«Я даже не прослезилась на этой Олимпиаде. Хотя нет, было, но в момент, не связанный с кёрлингом, а когда смотрела выступление Жени Медведевой и видела её напряжение после произвольной программы. Когда она уже откатала, мне казалось, что Женя выиграет золотую медаль, но судьба распорядилась по-другому. Вот тогда было больно за неё и тяжело», — приводит слова Сидоровой Team Russia.

Она отметила, что знает подобное состояние.

«Пройти через это всё и победить себя — для любого спортсмена это самое сложное. Когда вы видите, что спортсмен прыгает, вскидывает руки — это не радость оттого, что ты победил соперника. Это радость оттого, что ты победил себя. Это самое дорогое ощущение. То, ради чего мы всё и делаем», — добавила кёрлингистка.

По итогам двух прокатов Медведева, занявшая второе место, уступила ставшей олимпийской чемпионкой Алине Загитовой 1,31 балла, притом что обе фигуристки показали одинаковые результаты в произвольной программе.

Ранее Медведева рассказала о плюсах работы с тренерами Орсером и Уилсоном.

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