Медведева рассказала о плюсах работы с тренерами Орсером и Уилсоном

Короткая ссылка
Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о сотрудничестве с Брайаном Орсером и Трейси Уилсоном.
Медведева рассказала о плюсах работы с тренерами Орсером и Уилсоном
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Они стали наиболее преданными сторонниками продолжения моей карьеры. Я верю, что они и дальше будут помогать мне развиваться. Брайан сказал, чтобы избежать давления извне, мне нужно сосредоточиться на себе и упорно тренироваться, бесстрашно выступать на льду. Наконец-то я смогла это сделать!» — цитирует российскую фигуристку китайский сайт Weixin.

Под руководством Брайана Орсера Медведева сумела завоевать бронзовую медаль чемпионата мира-2019 в Японии.

Ранее сообщалось, как фигуристки проводят межсезонье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить