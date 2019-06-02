Медведева рассказала о плюсах работы с тренерами Орсером и Уилсоном

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями о сотрудничестве с Брайаном Орсером и Трейси Уилсоном.

«Они стали наиболее преданными сторонниками продолжения моей карьеры. Я верю, что они и дальше будут помогать мне развиваться. Брайан сказал, чтобы избежать давления извне, мне нужно сосредоточиться на себе и упорно тренироваться, бесстрашно выступать на льду. Наконец-то я смогла это сделать!» — цитирует российскую фигуристку китайский сайт Weixin.

Под руководством Брайана Орсера Медведева сумела завоевать бронзовую медаль чемпионата мира-2019 в Японии.

Ранее сообщалось, как фигуристки проводят межсезонье.