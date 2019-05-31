Завершение карьеры Цурской, новый образ Туктамышевой и откровение Медведевой: как фигуристки проводят межсезонье

Победительница юношеских Олимпийских игр Полина Цурская объявила о завершении карьеры, а Евгения Медведева рассказала, какую страну считает своим родным домом. Елизавета Туктамышева предстала в новом образе на шоу в Японии, а Алина Загитова исполнила показательный номер под живую музыку. Чем российские фигуристы занимаются в межсезонье — в материале RT.

Уход Цурской

В последнее время средний возраст представителей фигурного катания заметно снизился. В то время, как 14-летние спортсменки уже вовсю завоёвывают награды и даже занимают весь пьедестал почёта на чемпионате России, их более старшие коллеги вешают коньки на гвоздь. Именно такое решение приняла Полина Цурская, которая долгое время занималась у Этери Тутберидзе.

Также по теме Йога Медведевой, дело в отношении Загитовой и новая программа Кихиры: как фигуристы проводят межсезонье Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём желании начать всерьёз заниматься йогой, а в отношении её соотечественницы Алины...

«Я приняла решение завершить карьеру. 1 июня ухожу в отпуск, сразу после него официально увольняюсь и всё. Наверное, стоит сказать, что я довольно давно шла к этому», — цитирует Цурскую РИА Новости.

17-летняя фигуристка начала свою международную карьеру в сезоне-2015/16, когда поочерёдно завоевала золото на юношеских Олимпийских играх и финале Гран-при среди юниоров. Два года спустя она стала соревноваться на взрослом уровне и показала третий результат на NHK Trophy в Осаке, но затем больше ни разу не попадала в призы.

«Дело не в том, что устала. Я начала очень отчётливо понимать, что передо мной не то чтобы стоит выбор продолжать кататься или нет, но нужно определиться: либо оставить всё как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере», — отметила Цурская.

По её словам, она поняла, что не сможет совмещать учёбу со спортом, вследствие чего была вынуждена отказаться от профессиональной карьеры. Кроме того, Цурская указала на проблемы со здоровьем, которые не всегда позволяли ей показывать максимум своих возможностей.

«Тем более, что наш вид спорта сейчас выходит на другой уровень, нужно осваивать четверные прыжки. А я слишком хорошо знаю свой организм и понимаю, что, наверное, уже не стоит рисковать», — призналась Цурская.

При этом она добавила, что не исключает возвращения в фигурное катание, однако исключительно на тренерском поприще.

«Мне быстро понравилось тренировать, несмотря на то, что я всегда понимала, что никогда не стану наставником, не смогу посвятить этому всю свою жизнь. Да, мне интересно, но не более того», — заключила Цурская.

Танец Медведевой и новый образ Туктамышевой

В ноябре Евгения Медведева отпразднует 20-летие, однако завершать карьеру пока не собирается. В настоящий момент двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане выступает в шоу Fantasy on Ice в Японии и готовится к новому сезону.

Как оказалось, в Японии Медведева много общается со своей соотечественницей Елизаветой Туктамышевой. В конце прошлого сезона в прессе появлялись слухи о конфликте между двумя спортсменками. В частности, отмечалось, что Евгения даже отписалась от Елизаветы в социальных сетях. Но судя по совместному танцу, в настоящее время они в дружеских отношениях и хорошо проводят время.

«Как разогреваются леди», — подписала Медведева видеозапись, опубликованную на своей странице в Instagram.

Кроме того, двукратная чемпионка мира призналась, что в ближайшее время не собирается уходить из профессионального спорта.

«Фигурное катание — дело всей моей жизни. Я точно не хочу останавливаться, поэтому настраиваюсь на длительную и кропотливую работу. Будем учить четверной сальхов — это моя промежуточная задача. Может быть, в этом мало стратегического смысла, но я просто хочу», — цитирует спортсменку Sports.ru.

В прошлом сезоне Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеруи переехала из России в Канаду. Тогда огромное количество болельщиков отвернулись от фигуристки, поспешив упрекнуть её в предательстве. Однако сама Евгения заверила, что испытывает к России самые тёплые чувства.

«Мой родной дом — Россия, а Канада — длительная командировка. Я точно изменилась здесь. Чувствую, что в лучшую сторону, но не потому что сейчас живу и работаю за границей, просто моё взросление пришлось именно на это время», — заключила Медведева.

Что касается Туктамышевой, чемпионка мира 2015 года продолжает активно вести социальные сети. Елизавета опубликовала фотографию с очередного шоу, в котором предстала в новом для себя образе.

«Гастроли с шоу Fantasy on ice продолжаются. Макухари — позади. Спасибо за тёплый приём! Сейчас мы уже в городе Сендай», — написала Туктамышева.

Выступление Загитовой под живую музыку и мнение Слуцкой

Загитова также колесит по Японии в рамках шоу и радует болельщиков выступлениями высочайшего класса. Так, в ходе очередного вечера она исполнила показательный номер на тему из оперы «Кармен». Однако в отличие от большинства прокатов, этот проходил под аккомпанемент живых музыкантов.

В прошедшем сезоне Загитова сумела покорить очередную вершину и завоевать золото чемпионата мира в Сайтаме, однако в центре внимания оказывалась не только сама спортсменка, но и её преданные болельщики. Так, за критику в адрес их кумира досталось нескольким прославленным атлетам, в числе которых двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и серебряная медалистка Игр в Солт-Лейк-Сити Ирина Слуцкая.

В случае с двукратной чемпионкой мира, поводом для скандала послужила её оценка результатов финала Гран-при, в котором Загитова потерпела поражение от Рики Кихиры. В частности, Слуцкая отметила, что судьи прощают Алине некоторые вещи, а также обратила внимание, что фигуристка смотрится «намного осторожнее, стала волноваться, чего не было раньше». К неожиданности самой Ирины, её оценка вызвала бурю негатива со стороны фанатов Алины. Некоторые поспешили упрекнуть её в зависти, а другие и вовсе пожелали смерти ей и её близким.

Спустя полгода после того инцидента Слуцкая призналась, что сейчас уже не придаёт значения тем событиям, однако добавила, что считает себя более чем компетентной в вопросах фигурного катания.

«Сейчас это уже дело далёкого прошлого. Алина прекрасно со всем справилась, с большим отрывом выиграла чемпионат мира, а победителей не судят и не обсуждают. Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. Именно мы, фигуристы, можем комментировать, а не вы, кто сидите на диване и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете», — заявила Слуцкая.