Интрига Туктамышевой, доброе дело Загитовой и Коляда в образе Чаплина: чем занимаются российские фигуристы в межсезонье

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила фрагмент короткой программы, с которой она выступит в предстоящем сезоне, однако сохранила в секрете, какой будет музыка. Её коллега Михаил Коляда рассказал, что в скором времени выйдет на лёд в образе известного киноактёра Чарли Чаплина. А олимпийская чемпионка Алина Загитова встретилась со слепой девочкой и провела для неё тренировку. Чем живёт мир фигурного катания в межсезонье — в материале RT.

«Катались более зрело»

Для большинства фигуристов сезон-2018/19 завершился практически месяц назад, но некоторые из них продолжают подводить итоги прошедших соревнований и строить планы на новый год. Так, россиянка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, отметила, что за последние несколько месяцев их дуэт значительно вырос в профессиональном плане. Спортсменка отметила, что ей удалось справиться с психологическими проблемами и выйти на новый уровень.

«Весь сезон мы катались более зрело. Я старалась всё делать осознаннее, чем в прошлом году, «подружиться» со своими мозгами. И это получилось. Сезоном мы довольны», — приводит слова фигуристки официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года призналась, что в первую очередь будет вспоминать этап Гран-при в Канаде, а уже затем соревнования в Минске и первенство планеты, на котором пара заняла шестое место.

«Почему мне так запомнился этап в Канаде? Потому что откатались мы чисто, а стали четвёртыми. Так что если говорить про первую половину сезона, то самым запоминающимся для меня стал Skate Canada. А во второй — чемпионаты Европы и мира. На подготовку к этим соревнованиям было отдано много сил. Помню, я обрадовалась: чемпионат мира совпадает по времени с каникулами в школе. Понимала, что так будет проще и с учёбой», — добавила Бойкова.

Одной из самых интересных тем для любителей фигурного катания являются программы, с которыми спортсменам предстоит выступать в ближайшем будущем. Заинтриговать поклонников удалось Елизавете Туктамышевой. На своей странице в Instagram она разместила видеозапись с фрагментом нового выступления. При этом россиянка не стала раскрывать все карты сразу — в ролике отсутствует звук.

«Даже не буду делать конкурс, под какую музыку я катаюсь, это невозможно угадать. Но будет красиво», — пообещала чемпионка мира 2015 года.

Напомним, что в предстоящем сезоне с Туктамышевой, а также с ещё одной подопечной Алексея Мишина Софьей Самодуровой будет работать известный хореограф Илья Авербух.

А Егор Базин, выступающий в дуэте с Софьей Едокимовой, не стал ничего скрывать от поклонников. На своей странице в Instagram он также выложил отрывок будущей произвольной программы. В сезоне-2019/20 пара выступит под композицию из кинофильма «Список Шиндлера». Под постом бронзовый призёр чемпионата России разместил цитату из этого фильма: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир».

Выбирая образы для выступлений, многие фигуристы вдохновляются миром кинематографа. Исключением не стал и серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Михаил Коляда. По словам фигуриста, на льду он планирует перевоплотиться в знаменитого актёра Чарли Чаплина.

«Две первые части больше лирические, а третья быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой. Заранее не буду говорить, потому что пока это только идеи. Не исключено, что будет и оригинальное исполнение», — заявил фигурист.

Кроме того, он намекнул, что в скором времени может включить в своё выступление четверной лутц.

«В этом сезоне в связи с новыми правилами мы хотели делать ставку на чистое катание, возможно, без особой сложности. Но это не сработало, поэтому надо делать лутц», — заключил Коляда.

К предстоящему сезону готовится и серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова. Она призналась, что продолжает получать удовольствие от фигурного катания и не боится конкуренции со стороны более молодых соперниц.

«Я рада за Александру Трусову, Анну Щербакову, Алёну Косторную — они молодцы. Да, ученицы Этери Тутберидзе и год, и два наверняка будут среди лидеров. Но никто не знает, что произойдёт через пять лет. Потом они сами станут взрослыми и начнут испытывать те же проблемы, что и остальные. А я катаюсь, потому что мне нравится сам процесс», — цитирует 28-летнюю спортсменку «Экспресс-газета».

«Рада увидеть, что ещё предложит жизнь»

Алина Загитова после насыщенного сезона осваивает новые виды деятельности. В интернете появилось видео, на котором 16-летняя фигуристка управляет автомобилем на небольшой загородной дороге.

В салоне она находилась не одна, однако болельщики выразили беспокойство по поводу того, что спортсменка нарушила сразу несколько правил дорожного движения. По российскому законодательству управлять автомобилем самостоятельно можно с 18 лет, в сопровождении инструктора во время обучения — начиная с 16. Помимо того, что девушка не достигла совершеннолетия, она ещё и была не пристёгнута.

Однако в межсезонье Загитова не только успевает отдохнуть и встретиться с поклонниками в родном Ижевске, но и сделать доброе дело. В одной из телепередач слепая девочка Снежана Черепанова рассказала о своей мечте познакомиться с олимпийской чемпионкой 2018 года. Россиянка узнала о просьбе Черепановой, встретилась с ней в Москве и провела совместную тренировку.

Alina Zagitova conducted a training session with Snezhana Cherepanova (a girl who has vision problems and who dreamed of meeting Alina). pic.twitter.com/xZ9ABbfS08 — TeamZagitova 💞 (@teamzagitova) 30 апреля 2019 г.

Перерыв между соревнованиями — время, когда некоторые атлеты решаются на завершение профессиональной карьеры. Мир фигурного катания покинула ещё одна известная спортсменка — чемпионка мира 2018 года Кэйтлин Осмонд.

«Было невероятно здорово ставить и достигать цели, превосходящие самые смелые мечты. Я бы хотела поблагодарить тренеров, семью и друзей за всю поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Ужасно покидать соревнования, но рада увидеть, что ещё предложит жизнь», — цитирует Осмонд официальный сайт Федерации фигурного катания Канады.