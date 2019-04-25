«Хорошо, что есть стремление штурмовать непокорённые вершины»: фигурист Белявский исполнил на тренировке пятерной прыжок

Российский фигурист Максим Белявский исполнил на тренировке тулуп в пять оборотов. Ни одному спортсмену в мире ещё не удавалось выполнить столь сложный прыжок, который пока даже не прописан в правилах. Специалисты сдержанно отреагировали на достижение 12-летнего фигуриста, так как свою попытку он совершил при помощи страховки.

Последние полтора года весь мир фигурного катания следит за революцией четверных прыжков, которую устроила тренерская группа Этери Тутберидзе. Сначала её ученицы Александра Трусова и Анна Щербакова исполнили всевозможные варианты этих прыжков на юниорских соревнованиях, в следующем сезоне они попытаются их повторить на взрослых турнирах, а Элизабет Турсынбаева уже обогнала их обеих, исполнив четверной сальхов на чемпионате мира.

Не успели женские четверные прыжки стать таким же привычным явлением, как и мужские, как в технике фигурного катания может произойти ещё одна революция. Российскому спортсмену Максиму Белявскому удалось исполнить тулуп в пять оборотов, что до него ещё никто не совершал. Соответствующее видео 12-летний фигурист выложил в своём Instagram, после чего прокомментировал своё достижение.

«Пятерной тулуп начал учить вчера. Тренер сказал: «Пятерной скрутишь?» Я попробовал и упал. Потом ещё раз, и постепенно пошло», — сказал Белявский ТАСС.

Стоит оговориться, что называть Белявского первопроходцем прыжков в пять оборотов пока рано. В фигурном катании новый прыжок фиксируется только тогда, когда спортсмен его выполнил на официальных соревнованиях Международного союза конькобежцев (ISU), а судьи назначили за элемент положительную надбавку.

Белявский же прыгнул тулуп на тренировке и к тому же при помощи лонжа, или «удочки», как её называют в простонародье. Страховочное приспособление, которое помогает выполнять сложнейшие прыжки, держал тренер фигуриста Евгений Артёмов.

Как бы то ни было, дорогу к пятерным прыжкам у мужчин можно считать проложенной. Именно такие попытки, пускай даже с целой массой оговорок, в конечном счёте приводят к тому, что через некоторое время фигурное катание полностью преображается. От первых попыток исполнить четверные прыжки до их официального признания прошли годы.

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Сейчас пятерные прыжки у мужчин ещё остаются чем-то фантастическим — никто из фигуристов их всерьёз не тренирует и не включает в программы. Во-первых, это действительно крайне сложный элемент, требующий огромной физической силы и ловкости, а также невероятного везения и крепкого здоровья — любое неудачное приземление в фигурном катании может привести к ужасным травмам.

Во-вторых, смысла выполнять пятерные прыжки пока просто нет. В правилах ISU они банально не предусмотрены, у них нет своих критериев, обозначения и базовой стоимости. Даже если представить, что фигурист возьмёт и исполнит прыжок в пять оборотов, то судьи его не засчитают, а в протоколе появится пометка «недействительный элемент». При этом сил на выполнение опасного прыжка будет затрачено так много, что остальные элементы рискуют остаться только на бумаге.

Перед тем, как пятерные прыжки у мужчин станут нормой, должна быть покорена ещё одна значительная высота. Из всех элементов, которые разрешены правилами, один пока что остаётся невыполненным — это четверной аксель. Сейчас он является самым сложным прыжком, так как фактически спортсмену необходимо выполнить не четыре оборота, а четыре с половиной.

Сейчас развитие этого прыжка остановилось на этапе, когда его уже пытаются выполнить на официальных соревнованиях. Пока что такие попытки предпринимал только российский фигурист Артур Дмитриев. В минувшем сезоне он заходил на четверной аксель во время этапа Гран-при в Москве и на чемпионате России, но оба раза падал и получал недокруты от судей. Тем не менее эти попытки находили своё отражение в протоколе и приносили Дмитриеву баллы, пускай и совсем небольшие.

Сам фигурист утверждает, что на тренировках четверной аксель ему удаётся, а во время одного из шоу зрители даже смогли увидеть, как он приземлился после прыжка. Помимо Дмитриева о попытках исполнять четверной аксель говорил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но дальше слов у него дело не пошло.

О пятерных прыжках также вёл разговор другой японский фигурист Сёма Уно, но при этом сам же оговаривался, что выполнять столь сложный элемент, который пока ещё не имеет критериев оценки, нельзя. Вероятность того, что всё больше фигуристов будут пытаться разучить прыжок, и у одного из них это удастся, напрямую зависит от ценности элемента. Тут можно вспомнить ситуацию в парном катании, в котором фигуристы отказались от исполнения четверной подкрутки, так как новые правила сделали этот элемент просто невыгодным.

Вице-президент ISU Александр Лакерник считает, что говорить о внедрении пятерных прыжков в фигурном катании пока рано, хотя и не исключил такой возможности.

«Не думаю, что пятерной прыжок состоится в ближайшее время на соревнованиях, но как только ISU увидит, что это событие близко к возможному в тренировочных вариантах без соответствующих приспособлений, то мы расширим таблицу оценок за элементы. Добавить в шкалу сложности циферки гораздо легче, чем прыгнуть тулуп в пять оборотов. Но пока в реальность этого в самое ближайшее время верится плохо. Поэтому и не нужно сейчас расширять шкалу. С удочкой всё можно сделать: и шесть, и семь оборотов. Смотря с какой силой вы будете фигуриста подтягивать», — заявил Лакерник РИА Новости.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, в свою очередь, высоко оценил стремление Белявского расширять горизонты в фигурном катании.

«Это очень интересно. Важно, что у Максима существует такой серьёзный настрой. Но, во-первых, ему пока всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на удочке. Предстоит ещё много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке, и довольно стабильно, а потом ещё и на соревнованиях. Хорошо, что есть такое стремление — штурмовать непокорённые вершины», — сказал Горшков.

В то же время известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что пятерному прыжку на удочке не стоит проявлять повышенного внимания, а попытку Белявского не стоит признавать официально.

«Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает. Так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. На тренажёре Мишина можно так навращать — и 10, и 12, и 100 оборотов, в цирке на лонже вообще летают. Только дилетанты могут считать такой прыжок первым в мире исполнением элемента в пять оборотов. Может быть, таким образом тренер хотел привлечь внимание к тому, что умеют делать дети», — высказала мнение Тарасова.