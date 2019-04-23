Собака Загитовой на льду, костюм Медведевой и свадьба Леоновой: чем живёт мир фигурного катания в межсезонье

Российская фигуристка Алёна Косторная предстала в образе вампира в новой произвольной программе. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу тренера Этери Тутберидзе вместе со своей собакой Масару. Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова вышла замуж, а обладательница бронзы чемпионата 2019 года Евгения Медведева ответила в соцсетях на критику своего выступления в латексном костюме. Как проходит межсезонье в фигурном катании — в материале RT.

«Добавить красные линзы — и ты вампир»

В мире фигурного катания наступило межсезонье, однако не все спортсмены спешат уходить на заслуженный отдых. Многие из них продолжают оттачивать элементы и отрабатывать свои программы на предстоящий сезон.

Так, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2018/19 Алёна Косторная представила новый показательный номер на шоу тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В нём она предстала в образе главной героини фантастического фильма «Сумерки» Беллы. По словам фигуристки, идея выступления пришла в голову наставнице.

«Я пробовала новый макияж, и у меня получились очень чёрные глаза. Этери Георгиевна сказала: «Добавить красные линзы — и ты вампир. Первая часть — это перерождение Беллы из человека в вампира, а вторая — мощная, яркая — то, как она вжилась в эту роль», — приводит слова Косторной официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По её словам, активно идёт разработка и произвольной программы, для которой уже были выбраны образ и музыка. В короткую программу также будут внесены изменения.

Кроме того, Косторная сообщила, что полностью восстановилась от травмы, из-за которой ей неожиданно пришлось пропустить юниорский чемпионат мира в Загребе. Она рассказала, что в начале сезона у неё возникли неприятные ощущения в ноге, которые впоследствии переросли в серьёзную проблему.

Также по теме «Они на это не пойдут»: российские специалисты не верят в возможность смены гражданства Туктамышевой и Медведевой Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не последуют советам болельщиков и СМИ и не станут менять спортивное...

«Сейчас со здоровьем уже всё хорошо. Я приступила к тренировкам, уже прыгаю, катаюсь, вращаюсь, нарабатываю программы. На малую берцовую кость очень сильно давили ботинки, появилось воспаление, после Нового года была трещина — просто кость не выдержала и сломалась», — добавила она.

Однако в жизни 15-летней Косторной присутствует не только спорт. Многие заметили отсутствие фигуристки в финале шоу Тутберидзе. Тренер поспешила заверить, что у девушки были на то веские причины: она торопилась на самолёт, так как на следующий день ей предстоял важный экзамен по математике.

Что касается самого мероприятия, то оно с успехом прошло в Ледовом дворце в Краснодаре. Помимо Косторной, в нём приняли участие и другие ученики Тутберидзе — Алина Загитова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Александра Трусова и Морис Квителашвили, а также приглашённые гости — Максим Ковтун, пары Александра Степанова — Иван Букин, Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Зрители получили возможность в очередной раз насладиться программой триумфатора чемпионата мира в Сайтаме, которая принесла ей золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане. Однако в выступлении Загитовой присутствовала изюминка: она вышла на лёд вместе со своей собакой Масару, которая по примеру хозяйки выполнила ряд элементов, а также стала «партнёршей» хореографа Даниила Глейхенгауза.

К восторгу публики, акита-ину была не единственным четвероногим питомцем, принявшим участие в шоу. Компанию Трусовой составила чихуахуа Тина, одетая, как и фигуристка, в чёрно-белый костюм.

«Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает»

В другом ледовом шоу Ice Fantasia, состоявшимся в Южной Корее, приняла участие двукратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева. Она представила новую показательную программу, в которой, к разочарованию сторонних наблюдателей, не было прыжковых элементов. Несмотря на развлекательных характер мероприятия, некоторые раскритиковали фигуристку за нежелание усложнять выступление. Так, по мнению олимпийской чемпионки 1998 года Оксаны Казаковой, это может негативно сказаться на ней во время официальных стартов.

«В шоу должны быть элементы, за которые зрители тебя любят. А это в основном многооборотные прыжки. Можно себе позволить какую-то паузу, но это выглядит странно, тем более, что никакие ограничения федерация не ставит. Наверное, те судьи, которые смотрят показательные выступления, тоже сравнивают Загитову и Медведеву. Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает», — цитирует Казакову «Спорт день за днём».

Однако выступление россиянки в Сеуле вызвало неоднозначную реакцию не только из-за отсутствия сложных элементов, но и в связи с использованием фигуристкой необычного латексного костюма, который некоторые болельщики посчитали чересчур откровенным. Медведева ответила критикам со свойственной ей самоиронией. На своей странице в Instagram она объявила конкурс на «самый жёсткий комментарий» к фото, на котором она изображена в розовом наряде.

При этом на защиту фигуристки встала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она призвала недовольных чаще обращать внимание на себя, а не завидовать девушкам.

«Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Какое их дело? Мы вообще катаемся в эластичных тканях, которые обтягивают нас с ног до головы! Что, народу больше нечем заняться?», — заявила Тарасова НСН.

Тем временем серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова вышла замуж за коллегу по цеху Антона Шулепова. Об этом в своих социальных сетях сообщила экс-фигуристка и журналистка Эмма Гаджиева.