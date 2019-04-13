Личный рекорд и отставание в два балла: рекорд Туктамышевой не помог сборной России выиграть серебро командного ЧМ

В японской Фукуоке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Главным событием последнего дня стало выступление в произвольной программе Елизаветы Туктамышевой, обновившей личный рекорд. Она принесла команде максимальные 12 баллов, но это не помогло российской сборной подняться выше третьего места.

Парное катание

К третьему дню командного чемпионата мира и двум финальным мини-турнирам в его рамках победитель соревнований стал практически известен. Сборная США общими усилиями набрала 91 очко, японская команда отстала на 12 баллов, российские фигуристы заработали ещё на девять меньше. В иной ситуации и судьба серебряных медалей была бы решена — в состязаниях такого формата каждый балл ценится высоко. Но у россиян остался козырь в рукаве в виде парного катания, который оставлял надежду на борьбу с хозяевами турнира перед женской произвольной программой.

Правда, во второй день паре Наталья Забияко — Александр Энберт уже не удалось набрать максимальные 12 очков, полагающиеся за победу. Было бы наивно полагать, что французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре не хлопнут дверью, прощаясь с сезоном. Тем более что произвольная программа является их визитной карточкой, благодаря которой они уверенно выиграли в этом году чемпионат Европы.

Джеймс и Сипре позабыли обо всех прочих неудачах и выдали безупречный прокат, в котором ни один из сложных элементов не давал сбой. Даже за подкрутку, оценённую на третий уровень сложности, французы получили максимальную надбавку, которой немногие удостаиваются и за более совершенное исполнение. Вдобавок к высоким техническим оценкам Джеймс и Сипре получили завидные компоненты — один из судей не постеснялся дважды поставить максимально возможную «десятку». Французская пара стала второй в завершившемся сезоне, сумевшей набрать больше 150 очков. Фигуристы обновили личный рекорд до 152,52 балла.

Забияко и Энберт в теории могли бы их превзойти. Их программа была даже сложнее на два риттбергера — один в каскаде третьим прыжком и один в виде выброса. Когда судьи оценили подкрутку россиян хуже, чем у французов, именно усложнённый каскад вернул их в борьбу. Но тут произошло неожиданное — оба фигуриста прыгнули двойной сальхов в соло вместо тройного, причём так уверенно, будто планировали это заранее. Такое событие уже никак не позволяло им занять первое место даже с учётом захватывающего дух исполнения всех оставшихся элементов. Забияко и Энберт набрали 141,32 балла и принесли команде 11 очков.

Женское катание

Перед выступлением девушек отставание россиян от японцев сократилось до пяти очков. Шанс на то, что и его удастся ликвидировать, по-прежнему оставался — по двум причинам. Во-первых, ставшая шестой в короткой программе Софья Самодурова лучше выступает в произвольном прокате, который по сложности сопоставим с тем, что показывает второй номер японской сборной Каори Сакамото. Во-вторых, два чистых проката в исполнении Рики Кихиры — событие по-прежнему нерядовое, чтобы оно происходило по заказу. А победу в первый день соревнований она уже одержала.

Самодурова сделала всё возможное — в её «Бурлеске», как всегда, не было никаких срывов, а каждый следующий прыжок был наполнен эмоциями, которые делали программу ещё интереснее. Хотя нельзя не отметить, что 16-летняя фигуристка, неожиданно для самой себя оказавшаяся в элите мирового катания, была слегка сдержанной по сравнению с прежними выступлениями в сезоне. Так что баллов она получила меньше, чем на победном чемпионате Европы, но больше, чем на недавнем чемпионате мира, — 138,84.

По крайней мере, Самодуровой удалось подняться выше после короткой программы — помогло падение американки Мэрайи Белл на риттбергере. А вот с другой представительницей США, Брэди Теннелл, справиться было уже невозможно. Своим выступлением под музыку к бессмертной «Ромео и Джульетте» она буквально околдовала судей. За лучший прокат в жизни, в котором ни оба лутца, ни риттбергер не остались без каскадов, Теннелл получила 150,83 балла. Достаточно сказать, что эти цифры превысили юниорский мировой рекорд Александры Трусовой, который удалось установить благодаря двум четверным прыжкам.

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Каори Сакамото с баллами американки не справилась, но и Самодуровой не проиграла — японку спасли хорошие компоненты за не самую идеальную программу. После её выступления остались только две спортсменки, Елизавета Туктамышева и Рика Кихира, которые соревнуются не просто в лучшем катании, но и в исполнении тройных акселей — самом сложном прыжке для взрослых девушек.

Туктамышева эту дуэль выиграла вчистую. Россиянка бесподобно сделала аксель — показалось даже, что можно попробовать повторить его и в каскаде. Ученица Алексея Мишина так рисковать не стала, а вместо этого продемонстрировала, что ещё кое-что умеет — исполнять остальные прыжки с поднятыми руками, твёрдо стоять на ногах после приземления и заводить публику одним только неспешным выездом через весь лёд.

Туктамышева наглядно показала, что взрослые спортсменки в фигурном катании вовсе не вымирающий вид, который должен уступить дорогу юниоркам. Она набрала фантастические 153,89 балла за программу — больше покорялось только Алине Загитовой и Кихире. Интересно, что выступи Туктамышева так же на чемпионате мира в Сайтаме — стала бы серебряным призёром.

Но командный турнир продолжался, и вслед за Туктамышевой не лёд вышла Рика Кихира. Чтобы сохранить второе место для своей сборной, ей надо было избежать двух падений и занять хотя бы шестое место. Как по заказу, 16-летняя японка действительно завалила два прыжка, в том числе фирменный тройной аксель. Но её авторитета и титула главного открытия сезона хватило на те небольшие баллы, чтобы обойти Белл и выполнить главную для сборной задачу.

Японская команда в итоге осталась второй, имея всего два очка преимущества над российскими фигуристами. Сборная США отпраздновала победу. Если бы в одиночном катании выступали по одному представителю от каждый страны, как это было в парах и танцах, — на первое место однозначно вышли бы россияне.