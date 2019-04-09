Спор России и США, возвращение Туктамышевой, реванш Уно и Кихиры: чем интересен командный ЧМ по фигурному катанию

В Фукуоке с 11 по 14 апреля пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию. В нём примут участие сборные России, США, Японии, Франции, Италии и Канады. Этот турнир станет последним официальным соревнованием в текущем сезоне в этом виде спорта. У национальной команды РФ во главе с Елизаветой Туктамышевой есть шанс впервые отпраздновать победу, но для этого отечественным спортсменам предстоит справиться с давлением американцев.

Турнир по японским правилам

С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдёт последний турнир по фигурному катанию в нынешнем сезоне. Ведущие спортсмены встретятся вновь на командном чемпионате мира. За победу сразятся фигуристы из шести стран, занявших самые высокие места в рейтинге сборных по итогам текущего сезона — России, США, Канады, Японии, Франции и Италии.

Победитель командного чемпионата мира будет определяться по сумме баллов, заработанных по итогам коротких и произвольных программ. Каждый спортсмен или дуэт может принести своей команде до 12 баллов за один прокат. В одиночном катании выступят по два спортсмена от каждой страны, так что мужчины и женщины могут положить в копилку своей сборной по 48 очков. В парном катании и танцах каждая страна будет представлена только одним участником, и поэтому в этих дисциплинах можно заработать не больше 24 баллов.

Также по теме Реабилитация Медведевой, дилемма Сотниковой: что происходит в фигурном катании в межсезонье Евгения Медведева рассказала, как проходит её восстановление после травмы бедра, которую она получила на чемпионате мира в Японии....

Такой формат отличается от принятого на Олимпийских играх — там в каждом виде выступают только по одному представителю от страны. Крен в сторону одиночного катания объясняется просто — он выгоден японской стороне, которая проводила каждый командный чемпионат мира с 2009 года. Японская команда сильна одновременно и в мужских, и женских соревнованиях, но слаба в парах и танцах, и чтобы хозяева турнира имели шанс на победу, был утверждён такой порядок состязаний.

Ситуация может показаться не совсем справедливой, однако обвинять организаторов в предвзятости не стоит. Сами фигуристы относятся к командному чемпионату мира не как к важному турниру, а как к весёлым выставочным соревнованиям, на которых можно красиво попрощаться с болельщиками до следующего сезона. К тому же японская сторона щедро вознаграждает всех участников турнира — призовой фонд составляет один миллион долларов. Даже фигуристы из худшей команды заработают больше, чем на большинстве личных соревнований.

Два чемпиона мира и четыре призёра

Хотя самим спортсменам нравится выступать на командном чемпионате мира, в Фукуоке не удастся увидеть всех призёров недавнего первенства планеты, прошедшего в Сайтаме. Одни фигуристы не выступят просто потому, что их команды не вошли в состав участников — это касается казахстанки Элизабет Турсынбаевой и китайской пары Суй Вэньцзин — Хань Кун. Другие отказались от участия по личным причинам — не у всех остались силы и мотивация на то, чтобы вновь выйти на лёд.

Однако состав участников командного турнира всё равно нельзя назвать слабым. Болельщики увидят двух победителей соревнований в Сайтаме — американца Натана Чена и французских танцоров Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Также за свои команды выступят призёры чемпионата мира Винсент Чжоу из США, российская пара Наталья Забияко — Александр Энберт, а также танцоры Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью.

К сожалению для российских болельщиков, в командном турнире не выступят чемпионка мира Алина Загитова и бронзовый призёр Евгения Медведева, а также обладатели серебряных медалей в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Пожалуй, ни одна другая команда не понесла таких весомых потерь. Разве что японской сборной будет остро не хватать вице-чемпиона мира Юдзуру Ханю.

Возвращение Туктамышевой

Хотя Загитова и Медведева завершили сезон, в женских состязаниях Россию всё равно представят две фигуристки, которые можно отнести к числу сильнейших в мире. Это ученицы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Для Туктамышевой, бронзового призёра последнего финала Гран-при, это будет первый официальный старт за почти четыре месяца. Пропуск чемпионата России из-за болезни не позволил ей выступить на чемпионате Европы, а поражение в споре с Медведевой в финале Кубка России закрыл дорогу на чемпионат мира.

Туктамышева определённо заслуживала того, чтобы побороться за личные награды обоих турниров, но обстоятельства сложились против неё. Зато теперь 22-летняя спортсменка хотя бы выступит на командном чемпионате мира.

К этому турниру Елизавета готовится со всей серьёзностью — она заранее переехала в Японию, чтобы не испытывать проблемы с акклиматизацией. Ещё перед чемпионатом мира у фигуристки стало получаться исполнять два тройных акселя подряд, и за последние три недели она могла ещё лучше отточить этот сложнейший прыжок. С учётом сумасшедшей мотивации, которая имеется у Туктамышевой, она вполне может считаться фаворитом женских соревнований. По крайней мере, в технической сложности у неё будет только одна соперница — японка Рика Кихира, которая тоже способна набирать огромные баллы своим тройным акселем.

Борьба России с США

Однако личные состязания в Фукуоке должны отойти на второй план — всё-таки борьба за чемпионский трофей будет разыгрываться между командами. В этом споре фаворитов два — сборные России и США. Именно эти две страны имеют наиболее сбалансированные составы и самое большое количество призёров личного чемпионата мира.

Американцы должны быть особенно сильны в мужском катании — Натан Чен и Винсент Чжоу сейчас недосягаемы для всех, кроме японца Сёмы Уно. Чтобы у российской команды был шанс на первую в истории командную победу, Александру Самарину и Андрею Лазукину, заменившему Михаила Коляду, нужно постараться не сильно отстать от этой тройки. У Самарина потенциал для этого определённо есть, всё-таки за него говорит титул вице-чемпиона Европы.

Противостояние России и США также продолжится в женском катании. Мэрайя Белл и Брэди Теннелл вполне способны доставить неприятности Софье Самодуровой, которая на чемпионате мира как раз оказалась между двумя американками. Если чемпионка Европы выступит так же стабильно, как она умеет, то принесёт много очков российской сборной. Туктамышева же должна по умолчанию обыгрывать Белл и Теннелл, которые не обладают таким же сложным контентом, как у россиянки.

Также соперничество двух стран будет крайне острым в танцах на льду. В Сайтаме Синицина и Кацалапов выиграли всего 1,36 балла у Хаббелл и Донохью. По сути, спор между российским и американским дуэтами начнётся заново. У болельщиков могут возникнуть опасения, что подопечные Александра Жулина исчерпали свой запас стабильных прокатов за этот сезон и допустят ошибки, в то время как бронзовые призёры чемпионата будут полны решимости взять реванш.

Разве что в парном катании у России есть очевидное преимущество над США. Эшли Кейн и Тимоти Ледак не могут на равных состязаться с Натальей Забияко и Александром Энберт, как и с любой российской парой международного уровня. В этой дисциплине россиянам нужно будет постараться ликвидировать отставание, которое неизбежно образуется по итогам мужских прокатов.

Реванши фаворитов

Командный чемпионат мира в Фукуоке также даст шанс реабилитироваться тем фигуристам, которые провалили турнир в Сайтаме. Таких спортсменов достаточно в каждой из дисциплин. Их желание взять реванш может если не повлиять на положение своих команд, то хотя бы удовлетворить личные амбиции.

Сразу два таких фигуриста имеются в японской сборной — это Сёма Уно и Рика Кихира. От обоих на чемпионате мира ждали не просто медалей, а побед, но они заняли самые обидные четвёртые места. Их настрой должен помочь Японии уверенно занять хотя бы третье место среди сборных.

В парном катании главными фаворитами должны считаться не только Забияко и Энберт, но и французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Чемпионы Европы оказались в Сайтаме лишь пятыми, хотя они способны были показать гораздо более высокий результат. Вряд ли своим успешным выступлением они помогут сборной Франции, но символическое первое место среди пар им поднимет настроение до следующего сезона.

Наконец, в танцах на льду нельзя исключать, что в первую тройку постараются вклиниться канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже. В этом сезоне они рассчитывали на нечто большее, чем пятое место на чемпионате мира, и в Фукуоке у них будет шанс показать, что их притязания имели реальные основания.