«Надеюсь посостязаться с Медведевой»: арабская фигуристка о своих кумирах, катании в хиджабе и поддержке властей ОАЭ

Появление первой фигуристки в хиджабе на международных соревнованиях изменило жизнь множества женщин. Об этом в интервью RT заявила участница зимней Универсиады в Красноярске Захра Лари. Её пример позволил девушкам по всему миру смело идти к своей цели. Кроме того, спортсменка из ОАЭ рассказала, почему её спортивная карьера могла закончиться, едва начавшись, и кто является её кумиром, а также поделилась мнением о российской школе фигурного катания.

«Я прокладывала путь другим женщинам»

— Вы являлись единственной спортсменкой, представлявшей ОАЭ на зимней Универсиаде в Красноярске. Гордитесь этим?

— Конечно, очень! Я осознавала, что должна сделать всё, что в моих силах. Моя страна меня поддерживает, но при этом на меня не давят: просто хотят, чтобы я выступала в своё удовольствие и старалась от души, пыталась добиться максимально возможного результата. Посмотрим, что будет дальше.

— Ваша мечта — представлять ОАЭ на Олимпийских играх 2022 года. Думаете, она сбудется?

— Я пыталась отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане и попала в квалификацию. Дальше не прошла, но это лишь побудило меня больше работать и позволило понять, насколько мне этого хочется. Ничего невозможного нет. Мне кажется, у меня хорошие шансы выступить на Играх в Пекине. Поживём — увидим. Так далеко я загадывать не могу. Кроме того, если буду думать только об этом, рискую перенервничать на других соревнованиях. Лучше уделять им внимание поочерёдно, пока не придёт время отбора.

— В ОАЭ фигурное катание не очень популярно. Как вы решили связать свою судьбу с этим видом спорта?

— Всё очень просто. То, что кто-то считает невыполнимым, у нас становится возможно. Вы знаете, раньше у нас была пустыня, а сейчас — самое высокое здание в мире.

В детстве посмотрела фильм о фигурном катании и просто влюбилась в него. Всегда радовалась, что в Абу-Даби, где я живу, есть каток. И я отправилась туда буквально на следующий день после просмотра той киноленты.

— Но все вокруг вас увлекались другими видами спорта. Не чувствовали дискомфорт?

— Нет. В детстве очень важно, чтобы рядом были приятели, хорошая команда. Когда я начинала, мне было всего 12 лет. Школа и друзья оказали мне огромную поддержку и проявили интерес к моему начинанию. Для меня это с первых дней стало предметом гордости, ведь я занималась чем-то уникальным и прокладывала путь другим женщинам, чтобы они могли показать, что им всё по плечу. Спорт — это не обязательно футбол или ещё что-то привычное. Можно взяться и за нечто особенное.

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— Благодаря вам Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила, разрешив фигуристкам выступать в платках. Трудная была баталия?

— Это произошло в 2012 году, когда я отправилась в Италию на свои первые соревнования и стала единственной фигуристкой, выступавшей в хиджабе. Но в этом не было чего-то особенного. Какой-то злости, досады, негодования из-за реакции судей я не чувствовала (Лари получила штраф, так как её форма не подходила по регламенту. — RT). Ведь раньше они такого не видели, поэтому не знали, что делать. Затем со мной захотели встретиться. Главный вопрос был связан с тем, не представляет ли мой костюм опасности. Но в ISU убедились в обратном, и теперь они горячо поддерживают мои начинания и всегда желают успехов.

— Вы действительно были к этому готовы?

— Да, потому что в фигурном катании за несанкционированную деталь костюма штрафуют. В моём случае это был первый раз — до меня в хиджабе никто не катался. Сейчас, оглядываясь в прошлое, могу сказать, что такая реакция была ожидаемой.

— Полагаете, этому примеру последуют в других видах спорта?

— Это уже происходит. Во многих видах спорта женщинам разрешают выступать в хиджабе.

— Почему в мире столько лет шли к этому?

— Может быть, людям было страшно попробовать? Мне кажется, всякий раз, когда кто-то начинает, за ним устремляются другие. А первопроходцу просто нужна смелость. Это самое главное.

«На льду вы соперники, а за его пределами — друзья»

— Став первой фигуристкой, выступающей в хиджабе, вы общались со звёздами спорта?

— Да, конечно. Мне нравятся сёстры Уильямс, и несколько недель назад мне удалось встретиться с Сереной. Также я пересекалась с Мишель Кван и Эваном Лайсачеком — с таким количеством людей, которые вдохновляют! До сих пор всякий раз, когда слышу, что кто-то из них хочет со мной пообщаться, это не укладывается у меня в голове. Зачем? Я ведь самый обычный человек! Но для меня они — примеры для подражания, и я очень рада возможности поговорить с ними и услышать какие-то советы.

— Вам кажется невероятным такой интерес к вам?

— Совершенно невероятным! Но это показывает, в каком замечательном мире мы живём. Люди всегда хотят помочь, поддерживают друг друга. Даже на состязаниях... На льду вы соперники, а за его пределами — друзья, готовые поддержать друг друга.

— Какой вам показалась Серена Уильямс?

— Они обе потрясающие! Милые, сильные и очень вдохновляющие. Наша встреча длилась недолго, потому что в тот же день сёстры Уильямс играли друг против друга. Незадолго до этого у Серены родился ребёнок. То есть они доказывают, что нам всё по плечу, всё возможно. Если тебе что-то нравится, ты сможешь этого добиться.

— А чей пример вдохновляет вас в мире фигурного катания?

— Если считать тех, кто уже завершил карьеру, то Мишель Кван.

А из действующих спортсменов — Евгения Медведева. Мне очень нравятся её выступления и сама она как человек. У неё твёрдый характер, она знает, чего хочет. Видно, что россиянка действительно любит фигурное катание.

— Вам бы хотелось посостязаться на льду с Медведевой?

— Если встречусь с ней на катке, то, скорее всего, просто замру в сторонке и буду на неё смотреть. (Смеётся.) А если серьёзно, кто знает, что нас ждёт. Буду усердно работать, и, надеюсь, когда-нибудь этот день наступит.

— Что вы думаете о соперничестве Медведевой с Алиной Загитовой?

— Здоровая конкуренция всегда идёт только на пользу, даже если за пределами катка эти люди кажутся хорошими друзьями. Иначе у тебя просто не будет стимула выкладываться на полную. Поэтому я считаю, что они подталкивают друг друга вперёд.

— Как фигуристка Медведева вам нравится больше, чем Загитова?

— Я симпатизирую обеим, но стиль Евгении мне ближе. Мне кажется, в её выступлениях, в её хореографии чувствуется большая страсть.

— Вы работаете с тренером Александрой Иевлевой. В России особый подход к фигурному катанию?

— Россияне — лидеры в этом виде спорта. У них сильная техническая подготовка. Я понимала: чтобы достичь моей цели и попасть на Олимпиаду, нужен по-настоящему сильный и талантливый специалист. Поэтому и обратилась к Александре. Мы отлично сработались. Думаю, она сможет помочь мне исполнить мою мечту.

— Значит, через три года мы увидим вас в Пекине?

— Увидите (Смеётся.)

— Что можете сказать об Универсиаде? Для вас это некая ступенька к новым высотам?

— Конечно. Дело тут даже не в победе. Само моё появление в Красноярске — исторический момент, и я этим горжусь. У нас составлен целый план, как пробиться на Олимпийские игры. Поэтому я сделала ещё один шаг в этом направлении.

— Возможно, на будущих Универсиадах мы увидим больше спортсменов из ОАЭ?

— Это моя цель. Сейчас страну представляю только я. Но мне хочется, чтобы в будущем нас стало больше — особенно с учётом того, что я не буду всю жизнь заниматься спортом. Надеюсь, фигурное катание продолжит развиваться в ОАЭ, появится большое поколение атлетов. Сейчас у нас уже есть почти 100 местных фигуристок, а также иностранцы. Не каждый принимает участие в международных состязаниях, состоит в сборной, но это уже что-то.

— У вас есть ощущение что фигурное катание развивается в ОАЭ благодаря вам?

— Понимание приходит, только когда я такое слышу. Обычно мыслей на этот счёт у меня нет, просто занимаюсь любимым делом.

— Гордитесь ли вы тем, что проложили путь многим спортсменкам?

— Фигурное катание для меня — большая любовь. Иначе не смогла бы достичь того, чего уже достигла. Да, наверное, я проложила путь — не только фигуристкам, но в целом спортсменкам из моей страны. Показала, что им по силам всё, чего они захотят.

— А что происходит с мужским фигурным катанием в ОАЭ?

— В нашей сборной есть один мальчик-фигурист — Дияб ад Дармаки. Он пока новичок, но уже участвует в международных состязаниях. Он большой молодец: работает усиленно и у него хорошо получается. Как и мне, ему приходится прокладывать путь мужчинам в этом виде спорта. Все ведь думают, что фигурное катание — главным образом для девушек, а он доказывает: нет, оно для всех!

— А кому из фигуристов симпатизируете вы?

— Натану Чену.

— А что скажете о россиянах, например, о Максиме Ковтуне?

— Да, я его знаю. Тоже очень талантливый спортсмен, но в мужском катании конкуренция очень жёсткая. Раньше четверной прыжок обеспечивал тебе победу, а сейчас и с ним трудно пробиться в первую десятку. Качество стало невероятно высоким.

«Мои главные болельщики — это папа и мама»

— В семье далеко не все поддерживали ваше желание стать фигуристкой. Расскажите свою историю.

— Прежде всего, в истории этой есть крутые повороты. Когда я впервые захотела стать фигуристкой, отец сразу же отвёл меня на каток, записал на занятия, хотя мама была против. Потом пришёл домой, вручил ей абонемент, и она стала ходить со мной на тренировки. Мне было 14—15 лет, и папа сказал: «Можешь продолжать заниматься спортом, но на международные соревнования не выходи». Ведь тогда девушки не выступали на более высоком уровне. Мне пришлось его послушаться.

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В Дубае был небольшой турнир, и я отправилась на него поддержать друзей. Папа увидел, как мне было грустно от того, что приходится наблюдать со стороны, а не кататься самой, и после этого он сказал: «Участвуй, в чём хочешь». Тогда же меня очень сильно поддерживала мама. Я вставала утром в 4:30, чтобы тренироваться до школы, и она всегда была со мной, в буквальном смысле не видя сыновей — моих братьев. Всё свободное время она уделяла мне. Мои родные многим жертвовали, чтобы я могла заниматься спортом. Сейчас они мной гордятся, и я им очень благодарна, потому что без них я бы с вами сейчас не разговаривала.

— То есть вам пришлось воевать за свои желания не только в спорте?

— «Воевать» — слишком громко сказано. Просто с одной стороны был папа, с другой мама. Постепенно понимание пришло ко всем, и тогда я получила колоссальную поддержку.

— Сейчас все в семье рады вашим успехам?

— Определённо. Мои главные болельщики — родители. Всякий раз, когда я на льду, даже если иногда падаю, они радуются и подбадривают. Мама с папой открыли клуб. Вся моя семья словно влилась в этот спорт.

— В целом на родине вы чувствуете такую же поддержку?

— Да, конечно. Меня поддерживают всем сердцем. Страна хочет, чтобы я добилась успеха, выступила на Олимпийских играх, показала миру, что ОАЭ на это способны.

Конечно, чем бы ты ни занимался в жизни, всегда кто-нибудь выскажет неодобрение. Но в основном такая реакция поступает из-за рубежа, в интернете, поэтому стараюсь не обращать внимание. Даже представители властей говорили мне: «Не сомневайся, родина за тебя болеет!». А больше ничего и не нужно.

— Компания Nike разработала спортивный хиджаб. Расскажите о вашем сотрудничестве.

— До него я снималась в ролике, посвящённом арабским женщинам и девочкам, который неожиданно стал очень популярным в мире. Мне позвонили из компании, сказали, что планируют создать хиджаб Nike Pro и предложили поучаствовать. Для этого пригласили дизайнера из Нью-Йорка, которая пришла прямо ко мне на каток и принесла образцы. Посмотрев их, я сказала, что они не подходят для фигурного катания, так как при вращении такой платок будет слетать с головы. Мне предложили попробовать, и тогда стало ясно, что всё прекрасно сидит. Требовалось лишь найти оптимальный материал, подогнать одежду, определиться с фасоном. Это было невероятно здорово!

— Этот проект долгое время держался в тайне?

— Да, и это было непросто. Но когда настало время рассказать о нём общественности, я очень радовалась. Кому-то это покажется пустяком, но для огромного числа мусульманок по всему миру это очень важно. Я стала получать множество сообщений вроде: «Теперь моя дочка может заняться таким-то или таким-то видом спорта!». Люди увидели, что крупный бренд поддерживает нас, женщин. Почему же нам не попробовать свои силы?

— Чем спортивный хиджаб отличается от обычного?

— Разница в материалах. Спортивный лучше «дышит». В нём легче заниматься, веса совсем не чувствуешь.