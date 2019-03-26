«Сейчас все эмоции вырвались наружу»: как Тутберидзе отреагировала на успех своих учениц на ЧМ в Японии

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала чемпионат мира в Сайтаме лучшим событием в нынешнем сезоне. Она призналась, что ей наконец-то удалось насладиться успехом своих подопечных Алины Загитовой и Элизабет Турсынбаевой, завоевавших золото и серебро турнира соответственно. Ранее она призналась, что не смогла в полной мере порадоваться аналогичному результату на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за тяжёлой болезни матери. Наставник Евгении Медведевой Брайан Орсер отдал должное российской коллеге и заявил, что хотел бы встретиться с ней лично.

«Люди заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет»

Одним из главных итогов завершившегося в японской Сайтаме чемпионата мира по фигурному катанию стал триумф российского тренера Этери Тутберидзе. Сразу две её ученицы — Алина Загитова и Элизабет Турсынбаева — заняли верхние ступени пьедестала почёта, что в очередной раз подтвердило высочайший уровень их подготовки.

Сама наставница очень эмоционально отреагировала на двойной успех своих подопечных. Она назвала первенство планеты лучшим событием нынешнего сезона, а также отметила, что ей наконец-то в полной мере удалось насладиться происходящим.

«Такая буря эмоций, искренней радости за наших девочек, которые выстояли и подарили всему миру красивую борьбу. По сложившимся обстоятельствам мы не смогли насладиться олимпийскими медалями, это была какая-то амнезия чувств. А сейчас все эти эмоции как будто вырвались наружу», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

Днём ранее она приняла решение рассказать о том, что она пережила чуть больше года назад, во время Олимпийских игр в Пхёнчхане, где её бывшая подопечная Евгения Медведева получила серебро, а Загитова завоевала золото. По словам наставницы, незадолго до старта соревнований у её матери был обнаружен рак головного мозга. Переживания за её состояние затмили радость от успеха, к которому вся её команда шла на протяжении долгих лет.

«Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет. Боль... А по возвращении в Москву — борьба, ежедневная борьба за пусть уже и не очень осознанную жизнь моей мамы», — написала она.

Специалист призналась, что собиралась рассказать о произошедшем ещё в прошлом году, однако друзья отговорили её от этого шага, так как, по их мнению, это могло выглядеть как слабость и оправдание ряда неудач, последовавших после Пхёнчхана. Напомним, что в начале мая 2018 года Медведева сообщила о прекращении работы с Тутберидзе и переходе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200 из 100 возможных процентов в спорте. Обвинения, от которых больнее уже не становится», — добавила она.

В заключение Тутберидзе отметила, что лишь сейчас она сумела оставить позади все невзгоды, которые сделали её сильнее и привели к нынешнему результату. В этом ей помогли родные и близкие, а также ученицы, доказавшие, что её труд не был напрасным.

Этот пост привлёк внимание большого количества любителей фигурного катания, разделившихся на два лагеря. Среди них нашлись те, кто обвинил наставницу в лицемерии и несправедливом отношении к Медведевой, которой якобы предпочли более молодую Загитову.

«Вы до сих пор пытаетесь облить грязью свою ученицу, которую хвалили и которую подвели! Ваши работы и труды оплачиваются деньгами. Сидите и завидуете маленькой девочке, доказавшей, что без таких, как вы, мир остаётся миром и она сможет жить», — написала одна из пользователей социальных сетей.

Тем не менее большинство поклонников всё же встали на защиту Тутберидзе. Они поблагодарили её за мужество и способность воспитать великих фигуристок, несмотря на жизненные обстоятельства.

«Каждый тренер в мире восторгается ей»

После первенства планеты тренерским талантом Тутберидзе восхищались не только болельщики, но и эксперты. Отдал должное коллеге и Брайан Орсер. Он заявил, что не только не испытывает по отношению к ней негативных эмоций, но и был бы рад личной встрече.

«Я восхищаюсь Этери. Все её чемпионки — не случайность. Как человек должен признать это. Каждый тренер в мире восторгается ей и думает: «Как она это делает?» Даже на юниорском чемпионате мира на разминках смотрят на неё и задаются вопросом: «Да в чём же здесь секрет?» — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Кроме того, канадец признался, что состояние Тутберидзе после ухода Медведевой ему не чуждо. Под его руководством южнокорейская фигуристка Ким Ён А стала триумфатором чемпионата мира 2009 года и Олимпийских игр в Турине, а затем неожиданно покинула его ради работы с другим наставником.

«Тогда пытался анализировать и переварить то, что произошло. Но воспринял это очень тяжело, близко к сердцу. Я был по обе стороны: и терял, и принимал ушедших. Понимаю, что Этери наверняка было тяжело, когда Евгения хотела сохранить свои позиции в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе. Все мы проходим через это», — заключил Орсер.

Подводя итоги чемпионата мира, хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с ученицами Тутберидзе, подчеркнул, что все три ступени пьедестала почёта в женском одиночном катании заняли бывшие или нынешние представительницы «Самбо-70», что говорит об успехе московской школы.

«Бронза Жени на этом турнире — большая неожиданность и достижение. Борьба с собой, с обстоятельствами, с изменениями велась на протяжении всего сезона. Уже был и страх соревнований. Подготовка к этому чемпионату мира была крайне сложной. И именно вопреки всему Загитова вышла и просто блестяще откатала две программы, выиграв единственную недостающую золотую медаль», — отметил Глейхенгауз в эфире Первого канала.

По признанию самой Медведевой, она была несколько удивлена третьему месту, так как во время произвольной программы допустила ряд ошибок. Тем не менее она выразила уверенность в том, что в скором времени сможет улучшить свой результат. Кроме того, россиянка поблагодарила команду, работавшую с ней на протяжении нынешнего сезона, а также всех, кто оказывал ей поддержку в этот переходный период.

«Бронза на чемпионате мира — приемлемый финал сезона. Конечно же, спасибо всем тренерам: Брайану Орсеру, Трейси Уилсон, Мише Ге, Дэвиду Уилсону. Мы с вами добьёмся в ближайшем будущем больших успехов! Я собираюсь двигаться дальше, становиться сильнее и стремиться к максимальным результатам! Всем мира!» — написала россиянка на своей странице в Instagram.