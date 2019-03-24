Тутберидзе рассказала, что пережила во время Олимпиады в Пхёнчхане

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала письмо в котором поделилась мыслями о тяжёлой болезни матери во время Олимпийских игр 2018 года.
Тутберидзе рассказала, что пережила во время Олимпиады в Пхёнчхане
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Странные, смешанные чувства в душе. Казалось бы вот — апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде. Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись. А в душе стоит комок, комок невысказанной боли», — написала Тутберидзе в своём Instagram.

Она рассказала, что в день её отъезда в Японию на сборы перед Играми у её матери случился удар, из-за которого та оказалась в крайне тяжёлом состоянии и была частично парализована.

«Позже оказалось — рак головного мозга. Дальше как в тумане. Моя мама находится в больнице, в тяжелейшем состоянии. Слёзы моей дочери по телефону, которая осталась в Москве, в одиночестве. Борьба за жизнь матери, у которой безутешный диагноз. Олимпиада. Медали. Награждение. Люди поздравляют, заглядывают в глаза и ищут ответную радость, а её как будто нет», — добавила тренер.

8 ноября стало известно, что мать Тутберидзе скончалась.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова рассказала, как относится к Тутберидзе.

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