В тени гениев: как российские фигуристы потеряли максимальную квоту на ЧМ-2020

В японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию. Последними медали разыграли мужчины. В произвольной программе американец Натан Чен и японец Юдзуру Ханю показали два безупречных и сложнейших проката, обновив мировые рекорды и разыграв золото и серебро. Бронзу взял ещё один представитель США Винсент Чжоу. Лучшим среди российских фигуристов стал Михаил Коляда, занявший шестое место. Причём россияне потеряли максимальную квоту, и в 2020 году сборную РФ в Монреале смогут представить только два фигуриста.

Выступление российских фигуристов в мужском одиночном катании стало единственным разочарованием для болельщиков на завершившемся в японской Сайтаме чемпионате мира. В каждой предыдущей дисциплине отечественные спортсмены превосходили ожидания и выступали лучше, чем предполагали специалисты. Достаточно сказать, что женщины, пары и танцоры в этот раз завоевали больше медалей, чем за два предыдущих мировых первенства. И в преддверии произвольной программы едва ли можно было ожидать, что мужчины также внесут свою лепту в медальную копилку сборной.

По итогам короткой программы Михаил Коляда замкнул первую десятку, попав в неё только благодаря достойным оценкам за компоненты. Другой россиянин Андрей Лазукин хотя и выступил без ошибок, но смог занять лишь промежуточное 11-е место. Больше всего было обидно за Александра Самарина: сорванный четверной лутц отправил его на 20-ю строчку. Пожалуй, никогда фигурист, исполнивший четверной флип, не оказывался так низко в табели о рангах.

Россиянам оставалось думать уже не о медалях, а о том, чтобы сохранить максимальную квоту на следующий чемпионат мира, который в 2020 году пройдёт в канадском Монреале. Пускай даже это казалось невероятным (сумма мест двух лучших фигуристов не должна превышать 13), но стоило попытаться добиться этого.

Первым реабилитироваться перед своими болельщиками вышел Самарин. Вице-чемпион Европы обычно всегда исполняет хотя бы один лутц за турнир, и сейчас он не подвёл — одним прыжком (да ещё и в каскаде с тройным тулупом) он сразу заработал почти 20 баллов. Жаль только, что следующий четверной тулуп закончился падением, а тройной аксель — вымученным приземлением. Из остальных прыжков в итоге получилась весьма приличная оценка 167,95 балла за произвольную программу, но суммы в 246,33 балла хватило только для временного лидерства — до выхода на лёд первого известного фигуриста.

Им оказался Михаил Коляда. Пожалуй, ни один фигурист за последнее время не получал такую большую порцию критики, как он. Известный тренер Татьяна Тарасова даже потребовала от него извинений за неудачу в короткой программе. На это фигурист ответил своим выступлением под «Кармен».

Не разминая четверные прыжки на тренировке, он с лёгкостью исполнил два тулупа в четыре оборота, пускай и с небольшой ошибкой. Оставшуюся часть программы Коляда откатал на классе и даже показал свой лучший результат в сезоне — 178,21 балла. Суммарная оценка 262,44 балла тоже была неплохой, если бы только это не был чемпионат мира.

Вскоре после Коляды выступил Андрей Лазукин, и в промежуточной таблице сложилась приятная для российских болельщиков картина. Ученик Мишина тоже чисто исполнил два четверных тулупа и расположился между соотечественниками с 248,74 балла.

На несколько минут тройка лидеров состояла только из представителей России, пока её не разбил француз Кевин Аймо, выступавший с порезанной коньком рукой.

«Сопротивляться» оставшимся фигуристам некоторое время удавалось разве что Коляде — его результат оказался в итоге лучше, чем у Маттео Риццо и Михала Бржезины, так что ученику Валентины Чеботарёвой в итоге удалось оказаться в первой шестёрке. Но выстоять под натиском выступавших в заключительных прокатах дня представителей США и Японии у оценок Коляды не было шансов.

Сначала лидерство захватил Винсент Чжоу. Вундеркинду из США уже пора было показать всю свою силу, и он исполнил каскад с четверным лутцем, четверной сальхов и недокрученный четверной тулуп — две чистые программы на одном большом турнире он откатал впервые в жизни. 18-летний фигурист набрал 281,16 балла, показав четвёртый результат в мире в этом сезоне.

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Первым ответить Чжоу должен был Сёма Уно, но у японского фигуриста выдался явно неудачный день. На сальхове и флипе он неудачно приземлился, а вместо второго прыжка в каскаде с тулупом получилась бабочка, которую судьи великодушно засчитали как прыжок в один оборот. С 270,32 балла серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане уже не мог рассчитывать на пьедестал почёта.

Честь японского флага отстоял Юдзуру Ханю. Уже на риттбергере и сальхове домашняя публика готова была буквально сойти с ума от восторга, но когда он во второй половине своей программы исполнил каскад четверной тулуп — тройной аксель, стало понятно, что лучшие результаты этого сезона будут переписаны. Так же, как и на домашнем этапе Гран-при в 2015 году, Ханю первым преодолел 200-очковый рубеж в произвольной программе и 300-очковой — по сумме двух оценок. Только теперь это произошло по новым правилам.

Однако мировые рекорды Ханю продержались так недолго, что за них было даже немного обидно. Великолепное выступление японца тут же затмил абсолютно сумасшедшим прокатом Натан Чен. Один за другим американец как орешки щёлкал сложнейшие прыжки: лутц, филп, тулуп, аксель, каскад с четверным тулупом, ещё две сложнейшие комбинации во второй половине — судьи в этот исторический момент вполне могли переволноваться и ошибиться с выставляемыми оценками. Но всё обошлось — Натан Чен получил в сумме 323,42 балла, а за произвольную — 216,02 балла. К слову, двум участникам ЧМ-2019 даже за два проката не удалось набрать столько, сколько американец получил за свою произвольную программу.

После двух лучших выступлений в истории фигурного катания зрителям оставалось дождаться завершения проката Джейсона Брауна, невесть как оказавшегося в компании блестящих исполнителей четверных прыжков. Американец упал на своём единственном сальхове и сорвал один аксель, так что в итоговом протоколе он занял лишь девятое место.

Россияне в итоге заняли шестое (Коляда), десятое (Лазукин) и 12-е (Самарин) места, потеряв третью квоту на чемпионате мира. Таким образом, на юбилейном, 110-м чемпионате мира в Монреале в мужском турнире выступят лишь два представителя от России, в то время как в остальных дисциплинах их будет по три.