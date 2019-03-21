Лидерство Чена, слабое выступление Коляды и неудача Самарина: как фигуристы откатали короткую программу на ЧМ в Японии

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме состоялась короткая программа у мужчин. Российские спортсмены расположились вдалеке от призовой тройки — Михаил Коляда без четверных прыжков занял 10-е место, Андрей Лазукин уступил ему одну позицию, а Александр Самарин, хотя и продемонстрировал первым из европейцев четверной флип, оказался на 20-й строчке из-за невыполненного лутца. Лидирует же на турнире Натан Чен с идеальным прокатом.

Мужской турнир на чемпионате мира по фигурному катанию понёс всего одну потерю. Многие болельщики опасались, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не сможет из-за травмы выступить на домашнем турнире, однако второй год подряд в аналогичной ситуации он успел восстановиться и подготовиться.

Чего нельзя было сказать о Максиме Ковтуне. Всего за две недели до чемпионата мира он выступал на Универсиаде и выиграл серебряную медаль, сократив количество четверных прыжков до трёх. А потом неожиданно объявил о досрочном завершении сезона по медицинским показателям. Его заменил Андрей Лазукин, занявший на последнем чемпионате России четвёртое место.

Вместо Ковтуна в Сайтаму поехал пусть и не самый техничный фигурист, но зато тот, кто готов выкладываться на льду не только за себя, но и за свою девушку Елизавету Туктамышеву.

Лазукину из-за низкого мирового рейтинга пришлось практически открывать короткую программу. Но зато его выступление под Джо Кокера выглядело даже более симпатичным на фоне тех фигуристов, которые борются лишь за выход в произвольную программу. Ученик Алексея Мишина чисто исполнил четверной тулуп и тройной аксель, после чего лишь немного потерял равновесие при приземлении с тулупа в каскаде с флипом.

Судьи оценили первого российского фигуриста дня на 84,05 балла, и он продолжил лидировать, пока не выступили француз Кевин Аймоз и чех Михал Бржезина. К слову, Лазукин после короткой программы оказался выше грузина Мориса Квителашвили, который упал на четверном сальхове, но показал четверной тулуп.

В предпоследней разминке двумя прыжками в четыре оборота уже никого было не удивить. Но с возрастающей сложностью программ увеличивался и процент брака у фигуристов. Из шести следующих спортсменов, среди которых было немало претендентов на призовую тройку, чисто откатались только двое. Лидерство с 94,17 балла захватил 18-летний американец Винсент Чжоу, исполнивший каскад лутц — тулуп и слегка недокрутивший сальхов. А за ним расположился победитель красноярской Универсиады Маттео Риццо с 93,37 балла.

Их обоих должен был обходить Александр Самарин — не только с помощью фирменного каскада с четверным лутцем, но и за счёт четверного флипа, который он наконец-то решил попробовать исполнить первым из европейских фигуристов. Но россиянин споткнулся о более надёжный лутц — Самарин неожиданно сорвал прыжок, ограничившись двумя оборотами. А по правилам фигурного катания, в короткой программе такой элемент не засчитывается полностью.

В протоколе вице-чемпиона Европы сразу возникла «дыра», которую нужно было чем-то заполнить. Самарин мог бы отказаться от покорения флипа, чтобы не усугублять своё положение, но всё-таки зашёл на прыжок и чисто его исполнил, прицепив заодно двойной тулуп. В итоге россиянин заработал 78,38 балла и пробился в произвольную программу. Но главная надежда на медаль в мужском одиночном катании растаяла.

Та же самая беда постигла открывавшего последнюю группу Юдзуру Ханю. Он сорвал сальхов, с которого всего несколько минут назад упал на разминке. Однако он смог с лёгкостью восполнить 14-бальный пробел. Ханю так откатал свою программу, принёсшую ему мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве, что застолбил лидерство с 94,87 балла.

Японских болельщиков следом ждало ещё одно разочарование, плавно переходящее в восхищение. Сёма Уно, которого по результатам сезона стоило бы считать даже более ярким фаворитом, чем Ханю, упал на четверном флипе и сдвоил второй тулуп в каскаде. За блестящее исполнение остальной программы судьи могли бы закрыть глаза на недокрученный первый прыжок, но они этого делать не стали и отдали Уно 91,40 балла. Впрочем, японец всё равно остался в борьбе за медали

Прекрасный ответ на срывы четверных прыжков подготовил американец Джейсон Браун. В своей короткой программе он сознательно избегает самых сложных элементов, возвращая мужское катание на 25 лет назад. Но зато скольжением, вращениями и цельностью образа Браун может засветиться хотя бы в одном прокате. Это он, к собственному удивлению, и сделал на чемпионате мира — судьи решили поставить его на промежуточное первое место, наградив 96,81 балла.

В какой-то мере в том же направлении движется и Михаил Коляда, всё сильнее делая ставку на катание. На чемпионате Европы он смог таким образом набрать больше 100 баллов, но в Японии план фигуриста провалился — от четверного тулупа в каскаде остался сольный тройной, а каскадом стала комбинация тройного лутца с двойным тулупом. Даже удивительно, что с таким прокатом Коляда обошёл на 0,19 балла Лазукина и закрыл собой итоговую десятку лучших, а Самарин с четверным тулупом остался позади обоих соотечественников.

Мысли о том, что мужчины в очередной раз загнали себя в гонку четверных прыжков, от которой проигрывают все, развеял действующий чемпион мира Натан Чен. Он спас практически провальный вечер, исполнив чудесную программу под балканскую интерпретацию джазового стандарта Caravan. Одного этого было бы достаточно, чтобы впечатлить судей, но Чен также исполнил четверной лутц и каскад с четверным тулупом во второй половине.

19-летний фигурист набрал 107,40 балла и возглавил протокол соревнований. В четвёрке лучших оказались сразу три представителя США и один Юдзуру Ханю, у которого Чен выиграл 13 баллов. Хотя японца никогда нельзя недооценивать, но всё-таки его отставание перед произвольной программой выглядит слишком большим. У россиян на второй прокат будет одна задача — постараться сохранить три квоты на следующий чемпионат мира. Для этого Коляде и Лазукину надо подняться на четыре строчки.