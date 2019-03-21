Серебро Тарасовой и Морозова, бронза Забияко и Энберта: российские пары впервые с 2005-го выиграли две медали на ЧМ

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме разыгран первый комплект наград. Победили в соревнованиях пар с двумя мировыми рекордами китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли, как и год назад, второе место. Наталья Забияко и Александр Энберт стали бронзовыми призёрами, выиграв первые медали чемпионата мира в своей карьере. Ещё один отечественный дуэт — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — занял шестое место.

Первый день чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме неудачно сложился для двух фаворитов первенства. У девушек Рика Кихира не выполнила тройной аксель и отстала от Алины Загитовой на целых 12 баллов. А в парном катании катастрофа произошла с французами Ванессой Джеймс и Морганом Сипре. Они ещё больше потеряли по отношению к Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые накануне установили мировой рекорд.

И всё же в произвольной программе ни Кихиру, ни пару Джеймс — Сипре нельзя списывать со счетов. Кихира ещё может отыграться благодаря тройным акселям, а у Джеймс и Сипре сохранялись шансы благодаря целому набору сложнейших элементов.

Однако французам необходимо было выступать уже на следующий день, разминаться ранним утром, а также не забывать о больном колене партнёрши, которая пострадала из-за столкновения с итальянским фигуристом во время разминки в первый день. Джеймс выложиться полностью так и не смогла — в каскаде из трёх тулупов она сдвоила первый прыжок. Однако вся остальная часть программы была идеальной, на двух выбросах партнёрша показала себя отлично.

Джеймс и Сипре уступили меньше трёх баллов своему рекорду с чемпионата Европы и набрали 146,52 балла. К большим медалям чемпионата мира они придвинулись максимально близко, насколько это было возможно, а малые награды за произвольную программу им были обеспечены.

Французы выступали в предпоследней группе участников. Лучшими после них в этом квартете оказались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Молодые россияне с опытом успешного выступления на чемпионате Европы вышли на лёд с желанием подняться выше шестой позиции по итогам короткой программы.

Подопечные Тамары Москвиной превзошли себя — вся программа под «Щелкунчика» была выполнена блестяще. Бойкову и Козловского стоило наградить щедрыми оценками, и судьи не поскупились. Российский дуэт набрал 210,30 балла, побив два личных рекорда. Подняться выше шестёрки, правда, не удалось — слишком уж хороши были французы несколькими минутами ранее.

Обходить Джеймс и Сипре могла только сильнейшая группа участников. Китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян сделали это сразу же, заработав на 0,65 балла больше в сумме. Теперь уже с ними должны были бороться две оставшиеся российские пары.

Наталья Забияко и Александр Энберт выступили лучше и слаженнее, чем в короткой программе, в которой заняли четвёртое место. Разве что на параллельном сальхове россияне не прыгнули в унисон, но остальная программа под музыку Игоря Крутого в исполнении Дмитрия Хворостовского им удалась. Пара набрала 217,98 балла и обеспечила себе первые медали чемпионата мира — для Забияко это была пятая попытка, а для Энберта четвёртая.

Следом на пьедестал почёта должны были подниматься Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые блестяще выступили в короткой программе. Но каждый, кто внимательно следит за их выступлением, знает, что во второй день подопечные Максима Транькова всегда выступают чуть хуже. Ошибок не удалось избежать и в этот раз — Морозов дважды тронул лёд рукой на прыжках. Однако на фоне прошлых выступлений пары, особенно в текущем сезоне, это было трудно назвать неприятностью. Судьи позволили россиянам вновь побить мировой рекорд, теперь уже по сумме двух оценок — 228,47 балла.

Однако достижение россиян переписали китайцы Суй Вэйцзин и Хань Кун. Серебряные призёры Олимпиады в Пхёнчхане словно собирались брать реванш у чемпионов тех Игр Алёны Савченко и Бруно Массо — настолько мощную произвольную программу они подготовили. Тихая и спокойная музыка, перерастающая к концу в ураганную симфонию, произвела на судей отличное впечатление.

В итоге Тарасова и Морозов могли не беспокоиться из-за своих ошибок — идеальное исполнение двух прыжков, в которых были допущены помарки, не лишило бы китайцев заслуженного золота. Фигуристы из Поднебесной набрали невероятные 234,84 балла и одержали вторую за карьеру победу на чемпионате мира.

Reuters

© Issei Kato

Тарасова и Морозов защитили свою серебряную медаль, а Забияко и Энберт стали обладателями бронзы. Две российские пары не поднимались на итоговый пьедестал почёта с 2005 года, когда Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин заняли первое место, а Мария Петрова и Алексей Тихонов — второе.