С мировым рекордом: Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Пара побила мировой рекорд, набрав 81,21 балла. Два китайских дуэта заняли вторую и третью строчки. Наталья Забияко и Александр Энберт расположились на четвёртом месте, сохранив шансы на бронзовые медали.

Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме отдали приоритет соревнованиям одиночников и предоставили им самое удобное, вечернее время. А открывали первый день главного турнира сезона спортивные пары.

Этот чемпионат мира стал, пожалуй, первым турниром, в котором особый интерес представляла не только последняя разминочная группа, но и две предшествующие. Из-за пропуска почти всего сезона китайцы Суй Вэньцзин и Хань Кун немного просели в мировом рейтинге, и серебряным призёрам Олимпиады в Пхёнчхане пришлось показывать короткую программу непривычно рано.

Но одни из главных фаворитов чемпионата мира были к этому готовы и заставили судей обратить на себя внимание. Нестандартно начав прокат с тодеса, китайцы справились и с параллельным тулупом, и с подкруткой, и с выбросом флип — самым дорогим по стоимости. Стало понятно, что мировой рекорд Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, установленный ещё на этапе Гран-при в Москве, не устоит. Суй и Хань набрали 79,24 балла и переписали достижение.

К захватившему лидерство китайскому дуэту тут же присоединился ещё один. Пэн Чэн и Цзинь Ян проделали путь от пары, которая на Олимпиаде даже не пробилась в произвольную программу, до претендентов на медали чемпионата мира. Серебряные призёры последнего финала Гран-при тоже выступили достойно и набрали высокие для парного катания 75,51 балла.

Последними перед сильнейшей группой выступали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, сенсационные бронзовые призёры чемпионата Европы в Минске. Однако судьи не были благосклонны к подопечным Тамары Москвиной. Отличная тройная подкрутка, да ещё и после параллельного сальхова, почему-то была оценена на третий уровень сложности. Впрочем, молодые по меркам парного катания фигуристы и сами дали повод для критики, исполнив несуразный тодес. Они недобрали одну сотую до рубежа в 70 баллов.

Разминка заключительного квартета оказалась драматичной — итальянец Маттео Гуаризе буквально влетел в одного из главных фаворитов соревнований, француженку Ванессу Джеймс. Немного прихрамывая, фигуристка продолжила разминку только спустя несколько минут. Гуаризе же наказал сам себя — сдвоил сальхов, и его прокат с Николь Делла Моникой получил скромные 67,29 балла.

Следующими на лёд вышли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На главном старте сезона они показывали короткую программу под Второй концерт Рахманинова. Как и год назад на Олимпиаде, получилось великолепно — Тарасова справилась со всеми мучившими её прыжками, все элементы получили высший уровень сложности, компоненты были оценены судьями лучше, чем у лидеров из Китая. Подопечные Максима Транькова не зря вернулись к старой программе — они первыми в этом сезоне преодолели рубеж в 80 очков. Итоговая оценка 81,21 балла стала новым мировым рекордом.

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И держаться он будет по меньшей мере до следующего крупного турнира. Падение на разминке всё-таки повлияло на состояние Ванессы Джеймс, и французы, чемпионы Европы и победители финала Гран-при, всё своё мастерство не показали. Фигуристка упала на выбросе, а до этого партнёр Морган Сипре испортил тулуп. 68,67 балла стали для них приговором — о борьбе за золото больше не могло быть и речи. Джеймс и Сипре оказались ниже занимавших на тот момент пятое место Бойковой и Козловского.

А это означало, что все российские пары могут оказаться в первой шестёрке, что случается крайне редко с представителями одной страны. Закрывалась короткая программа выступлением Натальи Забияко и Александра Энберта — смелую постановку на музыку из «Александра Невского» они не показывали с декабрьского чемпионата Европы. Пара откаталась достойно, с учётом долгого перерыва из-за травмы партнёра, и допускала лишь небольшие огрехи на подкрутке и вращении. Судьи решили пожалеть россиян и оставили им шанс побороться за бронзу — с 73,96 балла они отстают всего на полтора пункта от Пэн и Цзиня.

Произвольная программа пар пройдёт 21 марта утром по московскому времени. У российских фигуристов есть все шансы завершить первый розыгрыш медалей двумя попаданиями на пьедестал почёта — на чемпионатах мира такого не происходило с 2005 года.