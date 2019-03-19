«Медведева прилетела за медалью, а не обыгрывать Загитову»: о чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме

Софья Самодурова имеет больше шансов на медали в соревновании фигуристок, потому что выступает на протяжении всего сезона стабильнее. Об этом перед стартом чемпионата мира в Сайтаме заявила Алёна Леонова. Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая тем временем раскритиковала болельщиков, которые, по её словам, искусственно нагнетают обстановку в сборной, противопоставляя Алину Загитову Евгении Медведевой.

«Рада тому, что выступлю на чемпионате мира»

20 марта в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Наибольшие шансы на медали у сборной России традиционно в женском одиночном катании, где страну представляют Алина Загитова, Софья Самодурова и Евгения Медведева.

Действующая чемпионка Европы и двукратная призёрка Олимпийских игр прибыли в Сайтаму заранее. В понедельник утром обе фигуристки провели первые тренировки на льду местной арены. Они успешно откатали свои программы, не допустив ни одной серьёзной ошибки.

Алина Загитова присоединилась к соотечественницам лишь во время вечерней сессии, во время которой фигуристки репетировали произвольные танцы. Олимпийская чемпионка выглядела уверенной в себе и не справилась лишь с тройным риттбергером.

Во вторник Загитова обошлась уже без падений. Помимо своих основных элементов, она чисто исполнила каскад из тройного лутца и двух риттбергеров. Медведева также справилась со своей произвольной программой, в том числе и с самым сложным элементом тройной сальхов — тройной риттбергер. Самодурова же решила передохнуть и пропустила вечернюю тренировку.

Общаясь с представителями прессы, двукратная призёрка Олимпийских игр в Пхёнчхане, вызванная в национальную команду лишь в конце февраля, отметила, что была удовлетворена подготовительным процессом. По её словам, она подошла к соревнованиям в оптимальной форме.

«Рада тому, что выступлю на чемпионате мира, и ценю возможность радовать своими выступлениями всех, кто здесь находится, от зрителей на трибунах до своих тренеров и близких. Но это не отменяет того факта, что я буду бороться», — приводит слова фигуристки ТАСС.

Медведева также призналась, что находится в приподнятом настроении, потому что ей нравится выступать в Сайтаме, а также поблагодарила местных болельщиков на японском языке за внимание и любовь.

Софья Самодурова и тренер Алексей Мишин

globallookpress.com

© Kenjiro Matsuo/AFLO

Радушием местных поклонников восхитилась и Самодурова. Помимо этого, фигуристка заявила, что довольна работой своего тренерского штаба во главе с наставником Алексеем Мишиным, однако о возможных призовых местах пока не задумывается.

«Этот сезон для меня первый на взрослом уровне, поэтому необходимо было точное попадание в программы, и нам это удалось. Алексей Николаевич знает, что делает, поэтому я полностью доверяюсь ему и своей команде. Мы оттачиваем каждое движение, и это даст результат в будущем», — цитирует Самодурову Sportbox.

Единственной из трёх россиянок, которая предпочла не давать комментариев до начала турнира, стала Загитова. Интересно, что на тренировочных сессиях не присутствовала её тренер Этери Тутберидзе. Однако такая практика не чужда и наставнику Медведевой Брайану Орсеру, вместо которого за процессом наблюдали его помощница Трейси Уилсон, а также хореограф Миша Ге.

«Результата у Медведевой нет, потому что всё только начинается»

В преддверии чемпионата мира вновь начали говорить о противостоянии бывшей и нынешней подопечных Тутберидзе — Медведевой и Загитовой. Однако, по мнению двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой, напряжённость в сборной нагнетается искусственно. Сторонние наблюдатели оставляют в социальных сетях негативные комментарии, не подозревая об их вреде.

«Это пространство, где любой человек, не реализовавшийся в каких-то своих делах, вдруг смог заползти на страницу к известному медийному персонажу и всю свою несостоятельность на него безнаказанно вылить. Я не могу понять, почему обычная фотография с вопросом «Как вы считаете, кто должен поехать на чемпионат мира?» вызывает поток таких помоев, что не то что читать — даже просматривать неприятно», — удивилась Слуцкая в интервью «Российской газете».

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Кроме того, она прокомментировала значительное омоложение состава команды. Раньше не представлялось возможным, чтобы фигурист рано добивался определённых результатов и завершал профессиональную деятельность спустя несколько сезонов. Тем не менее Слуцкая предположила, что как у Загитовой, так и у Медведевой есть шансы на успешное продолжение карьеры.

«Честно говоря, я плохо понимаю, как конкурировать с теми, кто уже наступает на пятки. По себе знаю, когда что-то выигрываешь, найти новую мотивацию крайне сложно. В этот век девчонки на разрыв: показательные, реклама, всяческие мероприятия… Действительно, где же отыскать эту мотивацию? Да и зачем, когда у тебя всё уже есть», — посетовала экс-спортсменка.

Свой прогноз на первенство планеты сделала фигуристка Алёна Леонова. По её словам, серьёзную конкуренцию отечественным спортсменкам могут составить японки и не стоит надеяться, что весь пьедестал останется за сборной России. При этом лидером национальной команды является пребывающая в тени Самодурова.

«Софья весь сезон чисто катает свою программу. Как робот. На мой взгляд, она не будет зацикливаться на том, что находится на чемпионате мира, а спокойно выйдет и откатается, как на тренировке. Но россиянки должны опасаться не друг друга, а японок», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Софья Самодурова, Евгения Медведева и Алина Загитова

globallookpress.com

© Kenjiro Matsuo/AFLO

Что касается Загитовой, то ей, по словам серебряной призёрки чемпионата мира 2012 года, прежде всего необходимо справиться с психологическим напряжением и найти правильный настрой. Кроме того, она положительно оценила переход Медведевой к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Женя стала человеком, раскрылась. У Этери Тутберидзе она не была роботом, просто отстранялась от всего. На соревнованиях люди стараются лишний раз ни с кем не общаться, но было видно, что ей как будто ничего не разрешалось, всё было под запретом. А результата у Медведевой нет, потому что всё только начинается. Она хочет завоевать медаль в Японии. Не думаю, что у Жени установка «главное — обыграть Загитову», — добавила Леонова.

В то же время заслуженный тренер Нина Мозер предположила, что обеим россиянкам будет непросто на первенстве планеты.

«Женя и Алина встречаются после Олимпиады, у обеих сложный период, обе оформляются, растут. По крайней мере у девочек проще ситуация, потому что все соревнования вечером, в три часа дня по Москве. Они могут приехать, и им будет комфортно, потому что выступления состоятся в обычное для них время», — поделилась своим мнением Мозер.