Медведева: я буду бороться на чемпионате мира

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что настроена на борьбу на мировом первенстве 2019 года в японской Саитаме.
Медведева: я буду бороться на чемпионате мира
  • globallookpress.com
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO

«Я много и с удовольствием работала перед поездкой сюда. Я рада возможности кататься и ценю возможность радовать своим катанием всех, кто находится здесь, кто сидит на трибунах, своих близких, своих тренеров. Я просто рада здесь быть. Но это не отменяет факта: я буду бороться», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Чемпионат мира 2019 года стартует в Саитаме 20 марта. Фигуристки представят свою короткую программу в первый день соревнований. Произвольную программу спортсменки откатают 22 марта.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что у них с Медведевой нет недопонимания.

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