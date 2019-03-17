Туктамышева заявила, что у них с Медведевой нет недопонимания

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что их взаимоотношения с Евгенией Медведевой не изменились после оглашения состава сборной России на чемпионат мира.

«Если случайно встречусь с Медведевой, то подойду к ней и поздороваюсь. То, что происходит в интернете, — это между болельщиками. А у нас с Женей нет никакого недопонимания. Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу, как и прежде», — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ» со ссылкой на Z+.

Она выразила надежду, что все эти разговоры в СМИ и соцсетях не помешали Медведевой в спокойной обстановке подготовиться к чемпионату мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в японской Сайтаме с 20 по 24 марта.

Ранее Татьяна Навка высказалась о решении Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе.