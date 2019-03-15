Навка об уходе Медведевой от Тутберидзе: ей были нужны новые эмоции и энергия

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась о решении Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе и переехать в Канаду, где она теперь работает под руководством Брайана Орсера.
Навка об уходе Медведевой от Тутберидзе: ей были нужны новые эмоции и энергия
  • РИА Новости

«Я думаю, что она самодостаточная, сильная девочка с крепким стержнем. Если она приняла такое решение, то оно правильное, ей это было необходимо. Наверное, ей нужны были новые эмоции и энергия, чтобы найти в себе силы идти дальше и бороться. Мне сложно судить, но жизнь покажет», — сказала Навка.

Медведева выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме, который состоится с 20 по 24 марта. 

Ранее Навка оценила шансы сборной России по фигурному катанию на ЧМ.

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