Навка об уходе Медведевой от Тутберидзе: ей были нужны новые эмоции и энергия
- РИА Новости
«Я думаю, что она самодостаточная, сильная девочка с крепким стержнем. Если она приняла такое решение, то оно правильное, ей это было необходимо. Наверное, ей нужны были новые эмоции и энергия, чтобы найти в себе силы идти дальше и бороться. Мне сложно судить, но жизнь покажет», — сказала Навка.
Медведева выступит на чемпионате мира в японской Сайтаме, который состоится с 20 по 24 марта.
Ранее Навка оценила шансы сборной России по фигурному катанию на ЧМ.