Навка оценила шансы сборной России по фигурному катанию на ЧМ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила перспективы национальной команды на предстоящем чемпионате мира в японской Сайтаме.

«У нас хорошие шансы, так как сборная неплохо выступила на чемпионате Европы. Уверена, что в женском и парном катании наши спортсмены смогут претендовать на высшие ступени пьедестала почёта. У нас прекрасные молодые танцоры, две молодые пары. Что касается мужчин, то они почему-то поменялись с женщинами. Но мы всё равно верим в чудо», — сказала Навка.

Она также ответила на вопрос, идёт ли команде на пользу большая конкуренция в женском одиночном катании.

«Конкуренция — двигатель прогресса, и побеждает сильнейший. Она подняла женское одиночное катание. И сколько прекрасных маленьких девочек стоят и ждут момента, когда смогут выступать на взрослом уровне», — добавила Навка.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в японской Сайтаме с 20 по 24 марта.

Ранее сообщалось, что фигурист Максим Ковтун пропустит чемпионат мира.