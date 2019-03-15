«Загитовой нужно сбросить чемпионские оковы»: Навка о шансах сборной на ЧМ, конкуренции и давлении на юных спортсменок

Жёсткая конкуренция в российском фигурном катании идёт на пользу спорту, заявила олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка. По её словам, на смену нынешнему поколению уже готова прийти талантливая молодёжь. Кроме того, Навка высказала мнение, почему Евгения Медведева перешла к новому тренеру, и дала совет Алине Загитовой в преддверии первенства планеты.

— Как вы оцениваете шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира?

— Думаю, они хорошие, потому что национальная команда неплохо выступила на чемпионате Европы. Уверена, что в женском и парном катании наши спортсмены смогут претендовать на высшие ступени пьедестала почёта. У нас прекрасные молодые дуэты. Что касается мужчин, то они почему-то поменялись местами с женщинами. Но мы всё равно всегда будем верить в чудо.

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— В женской команде сейчас большая конкуренция. Всегда ли она идёт на пользу? Ведь мы видим, что некоторые спортсменки оказываются за бортом сборной.

— По моему мнению, конкуренция — двигатель прогресса, всегда побеждает сильнейший. Она подняла наше женское одиночное катание. Посмотрите, сколько прекрасных маленьких девочек стоят и ждут момента, когда смогут выступать на взрослом уровне. Это правильно и здорово.

— Сколько лет должно пройти, прежде чем спортсмен ощутит себя достаточно уверенно, чтобы стать большим чемпионом?

— Если любишь своё дело, то ты продолжишь учиться на протяжении всей своей жизни. Я уже давно закончила карьеру, но продолжаю кататься и работать в этой сфере, потому что это востребовано и мне это нравится. Что касается начала этого пути, то мы впервые выходили на лёд в пятилетнем возрасте, но сейчас ситуация поменялась, фигурное катание молодеет. Мы видим юных олимпийских чемпионок, чего не было раньше.

— Существует мнение, что молодые девочки, которые рано добиваются больших успехов, потом не могут найти мотивацию. Так ли это?

— С моей точки зрения, это прекрасно, когда фигуристка в юном возрасте становится чемпионкой. Тебе 16 лет, у тебя всё впереди. Развивайся, занимайся спортом или делай что-то ещё. Такой успех — замечательная платформа для того, чтобы идти дальше с высоко поднятой головой.

Я завершила карьеру в 30-летнем возрасте, когда завоевала золотую медаль Олимпиады в Турине. Мне казалось, вот она, жизнь, теперь можно сесть на диван, расслабиться — и больше ничего не нужно. Но для того, чтобы жить, нужно каждый день преодолевать себя и продолжать учиться. Иначе неинтересно. И я встала, создала своё шоу, постоянно развиваюсь, воспитываю детей. Поэтому этим маленьким девочкам можно только позавидовать. Разумеется, всё зависит от того, кто находится рядом с ними, потому что они всё ещё дети. Родители должны им помогать и поддерживать, давать идеи.

— Как пережить этот успех? Ведь есть пример Юлии Липницкой, которая после успеха на Олимпийских играх в Сочи так и не смогла ничего показать.

— Разумеется, первое время ей было тяжело. Но сейчас она нашла себя, ездит в турне, проводит мастер-классы, обучает детей и находится в прекрасной форме.

— Как вы относитесь к повышению возрастного ценза на взрослых соревнованиях до 18 лет?

— Здесь мнения разделяются. Мужчины хотят видеть на льду более взрослых и осознанных девушек, как мне кажется. Мне же нравятся и девочки, они создают конкуренцию, ездят на юниорские соревнования, исполняют там четверные прыжки и также хотят быть первыми. Конечно, присутствует серьёзное психологическое давление. Но это действительно сложная дилемма, никто не сможет дать правильный ответ.

— За Евгению Медведеву переживает вся страна. Оправдан ли был её переход от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру?

— Женя — самодостаточная сильная девочка с крепким внутренним стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно правильное и ей это было необходимо. Наверное, ей нужна была новая энергия и эмоции, чтобы найти в себе силы идти дальше и бороться. Мне сложно судить, но жизнь покажет.

— Алина Загитова пока не может проявить себя на крупных турнирах. Какой совет вы бы ей дали перед стартом чемпионата мира?

— Всегда легче догонять, чем удерживать лидирующие позиции, ведь ответственность большая. Алина — прекрасная спортсменка, ей просто нужно сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться с психологической точки зрения.

— Международный союз конькобежцев (ISU) постепенно реформирует фигурное катание. Идёт ли это на пользу спорту?

— Однозначно он идёт вперёд. Фигурное катание стало намного техничнее по сравнению с тем, что было в моё время. Поэтому я думаю, что всё правильно.