«Загитовой нужно сбросить чемпионские оковы»: Навка о шансах сборной на ЧМ, конкуренции и давлении на юных спортсменок
- РИА Новости
- © Александр Вильф
— Как вы оцениваете шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира?
— Думаю, они хорошие, потому что национальная команда неплохо выступила на чемпионате Европы. Уверена, что в женском и парном катании наши спортсмены смогут претендовать на высшие ступени пьедестала почёта. У нас прекрасные молодые дуэты. Что касается мужчин, то они почему-то поменялись местами с женщинами. Но мы всё равно всегда будем верить в чудо.
— В женской команде сейчас большая конкуренция. Всегда ли она идёт на пользу? Ведь мы видим, что некоторые спортсменки оказываются за бортом сборной.
— По моему мнению, конкуренция — двигатель прогресса, всегда побеждает сильнейший. Она подняла наше женское одиночное катание. Посмотрите, сколько прекрасных маленьких девочек стоят и ждут момента, когда смогут выступать на взрослом уровне. Это правильно и здорово.
— Сколько лет должно пройти, прежде чем спортсмен ощутит себя достаточно уверенно, чтобы стать большим чемпионом?
— Если любишь своё дело, то ты продолжишь учиться на протяжении всей своей жизни. Я уже давно закончила карьеру, но продолжаю кататься и работать в этой сфере, потому что это востребовано и мне это нравится. Что касается начала этого пути, то мы впервые выходили на лёд в пятилетнем возрасте, но сейчас ситуация поменялась, фигурное катание молодеет. Мы видим юных олимпийских чемпионок, чего не было раньше.
— Существует мнение, что молодые девочки, которые рано добиваются больших успехов, потом не могут найти мотивацию. Так ли это?
— С моей точки зрения, это прекрасно, когда фигуристка в юном возрасте становится чемпионкой. Тебе 16 лет, у тебя всё впереди. Развивайся, занимайся спортом или делай что-то ещё. Такой успех — замечательная платформа для того, чтобы идти дальше с высоко поднятой головой.
Я завершила карьеру в 30-летнем возрасте, когда завоевала золотую медаль Олимпиады в Турине. Мне казалось, вот она, жизнь, теперь можно сесть на диван, расслабиться — и больше ничего не нужно. Но для того, чтобы жить, нужно каждый день преодолевать себя и продолжать учиться. Иначе неинтересно. И я встала, создала своё шоу, постоянно развиваюсь, воспитываю детей. Поэтому этим маленьким девочкам можно только позавидовать. Разумеется, всё зависит от того, кто находится рядом с ними, потому что они всё ещё дети. Родители должны им помогать и поддерживать, давать идеи.
— Как пережить этот успех? Ведь есть пример Юлии Липницкой, которая после успеха на Олимпийских играх в Сочи так и не смогла ничего показать.
— Разумеется, первое время ей было тяжело. Но сейчас она нашла себя, ездит в турне, проводит мастер-классы, обучает детей и находится в прекрасной форме.
— Как вы относитесь к повышению возрастного ценза на взрослых соревнованиях до 18 лет?
— Здесь мнения разделяются. Мужчины хотят видеть на льду более взрослых и осознанных девушек, как мне кажется. Мне же нравятся и девочки, они создают конкуренцию, ездят на юниорские соревнования, исполняют там четверные прыжки и также хотят быть первыми. Конечно, присутствует серьёзное психологическое давление. Но это действительно сложная дилемма, никто не сможет дать правильный ответ.
— За Евгению Медведеву переживает вся страна. Оправдан ли был её переход от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру?
— Женя — самодостаточная сильная девочка с крепким внутренним стержнем. Если она приняла такое решение, значит, оно правильное и ей это было необходимо. Наверное, ей нужна была новая энергия и эмоции, чтобы найти в себе силы идти дальше и бороться. Мне сложно судить, но жизнь покажет.
— Алина Загитова пока не может проявить себя на крупных турнирах. Какой совет вы бы ей дали перед стартом чемпионата мира?
— Всегда легче догонять, чем удерживать лидирующие позиции, ведь ответственность большая. Алина — прекрасная спортсменка, ей просто нужно сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться с психологической точки зрения.
— Международный союз конькобежцев (ISU) постепенно реформирует фигурное катание. Идёт ли это на пользу спорту?
— Однозначно он идёт вперёд. Фигурное катание стало намного техничнее по сравнению с тем, что было в моё время. Поэтому я думаю, что всё правильно.
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