В Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристов во взрослых соревнованиях

Голландский судья Ерун Принс сообщил, что Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке предложила конгрессу Международного союза конькобежцев (ISU) увеличить минимальный возраст участников взрослых соревнованиях в фигурном катании до 17 лет.

«Мы в срочном порядке предложили конгрессу ISU в Севилье рассмотреть вопрос об увеличении возраста перехода спортсменов во взрослое катание до 17 лет», — написал Принс в Twitter.

Предложение подразумевает изменение возраста с сезона-2020/21, чтобы уже выступающим во взрослых соревнованиях спортсменам до 17 лет не пришлось возвращаться в юниоры.

Вопрос об изменениях в правилах будет поднят на конгрессе ISU, который состоится 4—8 июня в испанской Севилье.

Ранее известный российский тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова заявила, что тренер Этери Тутберидзе готова к возможному запрету выступления несовершеннолетних фигуристов.