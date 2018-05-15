Эксперт считает, что победы российских фигуристок стали причиной призывов к изменениям в правилах

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Известный российский тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова считает, что тренер Этери Тутберидзе готова к возможному запрету выступления несовершеннолетних фигуристов.

«Я думаю, что Тутберидзе к этому готова. Она — специалист с большой буквы. Да, взрослые спортсмены — это уже немножко другая подготовка. Но обсуждать работу Этери и давать ей какие-то советы не вправе ни один специалист», — приводит слова Волчковой «Газета.Ru».

Эксперт уверена, что призывы к изменениям в правилах возникли после того, как юные подопечные Этери Тутберидзе стали лидерами в мировом фигурном катаниию

«Я думаю, что мы немного потеряем из-за возможных изменений. Алина Загитова к 18-лет может сохранить форму и продолжить бороться за высокие места. С другой стороны, если бы подопечные Тутберидзе не стали выигрывать больше количество соревнований, то этих обсуждений бы не возникло и всё бы осталось на своих местах», — заявила она.

Ранее тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением о том, что во взрослых соревнованиях участвуют бывшие юниорки с большим набором прыжковых элементов.

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