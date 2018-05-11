Арутюнян предложил не допускать на взрослые соревнования фигуристок до 18 лет

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян поделился мнением о том, что во взрослых соревнованиях участвуют бывшие юниорки с большим набором прыжковых элементов.

«Сейчас все только и говорят о прыжках, и люди начинают вредить себе. Как вы хотите остановить их? На мой взгляд, есть только один способ: не допускать на взрослые соревнования девочек до 18 лет», — приводит слова Арутюняна Ice Network.

Он отметил, что в молодом организме кости ещё не сформированы, и если спортсменки делают слишком много четверных прыжков, то наносят вред своему здоровью и могут закончить в инвалидной коляске.

«Юниорки будут делать более сложные в техническом плане программы. Ну и что? Если вам не нравятся прокаты взрослых, смотрите юниоров. У вас есть выбор: смотреть прыжки или женское катание. Это несправедливо, когда женщина соревнуется с ребёнком, у которого мальчишеское тело», — добавил Арутюнян, подчеркнув, что он против ограничений на прыжки в соревнованиях.

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