Загитова продолжит сотрудничество с Тутберидзе
«Да, Алина продолжает работать у Тутберидзе, всё как всегда, никаких изменений», — приводит слова Загитова «Реальное время».
Он также предпочёл не говорить об уходе фигуристки Евгении Медведевой от Тутберидзе из-за того, что золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане досталось Алине Загитовой.
«Я слышал об этом, но совершенно не думал о причинах ухода. Это совсем не моё дело, поверьте», — заключил Загитов.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать уход Евгении Медведевой из группы её тренера Этери Тутберидзе.