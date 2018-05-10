Загитова продолжит сотрудничество с Тутберидзе

Ильназ Загитов, отец фигуристки Алины Загитовой, подтвердил, что его дочь продолжит тренироваться под руководством тренера Этери Тутберидзе.

«Да, Алина продолжает работать у Тутберидзе, всё как всегда, никаких изменений», — приводит слова Загитова «Реальное время».

Он также предпочёл не говорить об уходе фигуристки Евгении Медведевой от Тутберидзе из-за того, что золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане досталось Алине Загитовой.

«Я слышал об этом, но совершенно не думал о причинах ухода. Это совсем не моё дело, поверьте», — заключил Загитов.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать уход Евгении Медведевой из группы её тренера Этери Тутберидзе.