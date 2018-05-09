Загитова отказалась комментировать уход Медведевой от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать уход Евгении Медведевой из группы её тренера Этери Тутберидзе.

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация. Не связывалась ли я с ней? Нет», — проводит слова Загитовой «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

Ранее Илья Авербух высказал мнение, что разрыв Медведевой и Тутберидзе может пойти на пользу обеим.