Загитова отказалась комментировать уход Медведевой от Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась комментировать уход Евгении Медведевой из группы её тренера Этери Тутберидзе.

«А можно про Женю не говорить, пожалуйста? Я не могу комментировать, потому что это не моя ситуация. Не связывалась ли я с ней? Нет», — проводит слова Загитовой «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

Ранее Илья Авербух высказал мнение, что разрыв Медведевой и Тутберидзе может пойти на пользу обеим.

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