«Ты уделяешь мне слишком много внимания»: что известно о конфликте между Туктамышевой и Погорилой

Бронзовая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая в негативном ключе высказалась о показательном номере с раздеванием в исполнении Елизаветы Туктамышевой. В свою очередь, победительница первенства планеты жёстко ответила своей коллеге, а её подруга, чемпионка Универсиады в танцах на льду Бетина Попова назвала Погорилую «закомплексованной дамой». Что известно о конфликте между спортсменками — в материале RT.

Пока в Японии Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова сражаются за звание лучшей фигуристки планеты, в России разгорелся конфликт между двумя другими примами российского спорта. Его участницами стали Елизавета Туктамышева и Анна Погорилая, которые в разное время также добивались серьёзных успехов на международной арене. Так, первая из них выиграла чемпионат мира в 2015 году, а вторая год спустя завоевала бронзовую медаль.

Причиной скандала стало интервью Погорилой. Изначально Анна высказалась о решении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) взять на чемпионат мира в Сайтаму не Туктамышеву, а Медведеву.

«Честно — я очень рада за Евгению. Мы с ней хорошо общаемся, и я знаю, как тяжело ей всё даётся. Вы не представляете, как ей сложно было пережить уход от одного тренера к другому, переезд в другую страну. Сколько критики свалилось на её голову. С этим всем нужно было справиться. И она сделала это, выиграв финал Кубка России. Очень хочу её поддержать: она большая молодец и трудяжка. После неудачной первой части сезона смогла собраться и доказать, что её рано списывали со счетов», — приводит слова Погорилой газета «Аргументы и Факты».

Фигуристку спросили, не жалко ли ей Туктамышеву, ведь на протяжении всего сезона Елизавета демонстрировала высококлассное фигурное катание и лишь из-за пневмонии не смогла выступить на чемпионате России в Саранске. Именно на основании этого турнира производился отбор на первенство планеты. Однако Погорилая отметила, что в спорте необходимо быть готовым к подобному.

«Мне даже больше жалко Станиславу Константинову. По спортивному принципу проходила в состав на чемпионат мира, но в итоге не поехала. Лиза тоже хорошо каталась, но тренерский совет принял такое решение. Причём, как мы знаем, подавляющее большинство голосов было отдано за Женю. Наверное, не просто так», — отметила Погорилая.

Также серебряная медалистка чемпионата Европы в Остраве раскритиковала показательный номер Туктамышевой, который во многом сделал Елизавету самой популярной фигуристкой нынешнего сезона.

«Не разделяю этих восторгов. Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я уважаю себя как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: «Мам, это что?» — выразила мнение Погорилая.

В то же время Погорилая отметила, что Туктамышева «отдаёт себе отчёт в том, что делает».

«Раз публика довольна, почему нет? Степень откровенности у каждого своя. Уверена, зрителям нравится не только номер с раздеванием, но и её катание в целом», — заключила фигуристка.

Осенью Туктамышева впервые презентовала показательную программу, в ходе которой выступала в образе стюардессы. Номер сопровождался раздеванием фигуристки и стал одним из самых обсуждаемых в нынешнем сезоне. Впоследствии многие спортсмены выкладывали в социальных сетях свои пародии на выступление российской фигуристки, а некоторые даже включили в свои представления элементы стриптиза.

Помимо номера с раздеванием, за последний год Туктамышева приучила своих болельщиков, что очень активно ведёт свои социальные сети и через них выражает своё отношение к тем или иным событиям. Поэтому неудивительно, что фигуристка поспешила прокомментировать слова своей коллеги в Twitter.

«Аня, ты уделяешь мне слишком много внимания в последнее время. Хотя с этим у меня проблем нет. Беспокоишься о моих будущих детях? Прежде всего, я научу их уважать старших, своего тренера и труд других спортсменов, а не искать оправданий в своих неудачах у других людей», — написала Туктамышева.

Перепалка в соцсетях между Туктамышевой и Погорилой привлекла внимание и других известных фигуристок. За свою подругу вступилась чемпионка зимней Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова. Партнёрша Сергея Мозгова жёстко ответила Анне, заявив, что та просто завидует своей более популярной соотечественнице.

«Когда у меня будет ребёнок, и он спросит: «Мама, что это такое?», я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный номер в фигурном катании, не дающий покоя завистливым, закомплексованным дамам», — написала Попова в Instagram.

В свою очередь, Туктамышева опубликовала это фото в своей ленте, подписав его: «Спасибо, подруга».

Примечательно, что совсем недавно говорилось о возможном заочном конфликте между Туктамышевой и Медведевой. Так, двукратная серебряная медалистка Олимпиады в Пхёнчхане якобы отписалась от аккаунта своей соотечественницы в Instagram. Произошло это после того, как на странице Елизаветы появились результаты конкурса болельщиков, в котором те должны были прислать ей наиболее смешные коллажи. Победителей отбирала сама фигуристка, а среди героинь фото фигурировала и Евгения.

Однако впоследствии данную информацию опроверг агент Медведевой Леван Матуа. По его словам, в преддверии подготовки к чемпионату мира в Японии Евгения не посещала социальные сети.

«Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера. Женя вообще не заходит в Instagram перед соревнованиями. Не стоит искать проблему там, где её нет. Возможно, работник допустил техническую ошибку. У Жени и Лизы прекрасные отношения», — цитирует Матуа «Р-Спорт».