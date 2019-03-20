Фигуристка Попова отреагировала на слова Погорилой о выступлении Туктамышевой

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Российская фигуристка, чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова прокомментировала высказывания Анны Погорилой о показательном номере Елизаветы Туктамышевой.
Фигуристка Попова отреагировала на слова Погорилой о выступлении Туктамышевой
  • РИА Новости

«Когда у меня будет ребёнок и он спросит: «Мама, что это такое?», я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный номер в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам», — написала Попова в своём Instagram.

Туктамышева отреагировала за запись Поповой, сделав репост в сториз с подписью: «Спасибо, подруга».

Ранее Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера.

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