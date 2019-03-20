Фигуристка Попова отреагировала на слова Погорилой о выступлении Туктамышевой
- РИА Новости
«Когда у меня будет ребёнок и он спросит: «Мама, что это такое?», я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный номер в фигурном катании, не дающий покоя завистливым закомплексованным дамам», — написала Попова в своём Instagram.
Туктамышева отреагировала за запись Поповой, сделав репост в сториз с подписью: «Спасибо, подруга».
Ранее Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера.