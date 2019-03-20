Рекорды Загитовой, уверенность Медведевой и «бабочка» Кихиры: как фигуристки откатали короткую программу на ЧМ в Японии

Российская фигуристка Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Сайтаме. Она обновила личный рекорд по суммарной оценке и побила мировой рекорд за компоненты. Второе место заняла японка Каори Сакамота, третьей стала казахстанская одиночница Элизабет Турсынбаева. Евгения Медведева из-за недокрута в каскаде занимает промежуточное четвёртое место. Главная фаворитка соревнований Рика Кихира не исполнила тройной аксель и оказалась на седьмой позиции.

Женские соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме собрали 40 участниц — так много на турнир не заявлялось с 2012 года, когда в последний раз для спортсменок из экзотических стран устраивалась отдельная квалификация. Из-за этого короткая программа растянулась на шесть часов. Кому-то, кто ждал только две сильнейшие разминки, это могло доставить неудобство. Но интересных событий хватало и до кульминационных прокатов.

Например, не смогли пробиться в произвольную программу такие сильные фигуристки, как Алексия Паганини из Швейцарии и Николь Райичова из Словакии. Не получился прокат у представительницы Армении Анастасии Галустян, тренирующейся в Москве: ошибки в каждом прыжке отправили её на предпоследнее место.

Зато сюрприз преподнесла одна из самых харизматичных фигуристок Исадора Уильямс. Бразильянка заняла 12-е место перед выходом последней дюжины участниц и таким образом стала первой представительницей своей страны, которая покажет произвольный прокат на чемпионате мира.

На этом экзотика на турнире закончилась, и в борьбу вступили главные действующие лица. Предпоследнюю группу открывала канадка Габриэла Дэйлман. Для олимпийской чемпионки в командном турнире текущий сезон был провальным из-за травм, болезней и депрессии, но ученица Брайана Орсера преодолела себя и допустила лишь одну помарку на завершавшем программу тройном лутце. С оценкой 69,19 балла она захватила лидерство, но тут же сдала его наследнице Ким Юна — 16-летней кореянке Лим Ын Су, получившей за безошибочный прокат огромные для дебютантки 72,91 балла.

Следующей планку повысила Элизабет Турсынбаева. Все любители фигурного катания ждут, когда казахстанская спортсменка исполнит обещанный четверной сальхов, но в короткой программе он у женщин под запретом. Вместо него ученица Этери Тутберидзе блестяще прыгнула тройной лутц и каскад сальхов — тулуп во второй половине. За счёт сложности программы Турсынбаева набрала 75,96 балла — в текущем сезоне это шестой лучший результат в мире.

Закрывала предпоследнюю группу участниц Софья Самодурова. На льду россиянка неожиданно зажалась, как обычно случается с дебютантками больших стартов. Ученица Алексея Мишина получила только 70,42 балла — для фигуристки с собственными титулами это маловато.

Разминка заключительной шестёрки участниц получилась на загляденье — все фаворитки словно старались запугать соперниц своими лучшими прыжками. Рика Кихира трижды исполнила тройной аксель, Алина Загитова с лёгкостью реализовала лутц с риттбергером, а Евгения Медведева всем старалась показать, что к ней вернулась стабильность в любых элементах.

Пока всё внимание было приковано к этим фигуристкам, из их тени неожиданно вышла Каори Сакамото. Выступив первой в последней группе, японка не поразила сложностью элементов, но качеством исполнения и артистизмом заслужила от судей 76,86 балла — это уже третий результат сезона после лучших номеров в исполнении Кихиры и Загитовой. Японская фигуристка сделала отличную заявку на медаль.

Евгения Медведева вполне могла обойти Сакамото — текущий скомканный сезон не лишил её любви болельщиков и судей. Чистого проката в свою силу двукратной чемпионке мира было достаточно. Медведева не подвела и действительно избежала ошибок, однако при окончательном подсчёте баллов судьи всё-таки заметили у россиянки недокрут в каскадном тулупе. Пары баллов она за это лишилась, но при этом всё равно показала свой лучший результат в сезоне — 74,23 балла. С претендующей на бронзу Сакамото Медведева вполне сможет бороться в произвольной программе.

А вскоре выяснилось, что ставки могут быть повышены и до серебра. Главная надежда японских болельщиков Рика Кихира неожиданно завалила фирменный тройной аксель, сделав «бабочку» — приземлившись уже после одного оборота. Не впечатлил судей и каскад флип — тулуп, 16-летняя фигуристка получала за него намного больше. Однако Кихира не бросила прокат и выдала изумительный тройной лутц с надбавкой за позднее исполнение. В итоге ей удалось набрать 70,90 балла — для фигуристки без тройного акселя это был бы печальный результат, но Кихира ещё сможет всех удивить в произвольной программе и сотворить камбэк, как на последнем чемпионате четырёх континентов.

Последней на лёд вышла Алина Загитова. Все разговоры о том, что олимпийская чемпионка может быть не готова к чемпионату мира, тут же обесценились. Каскад лутц — риттбергер, двойной аксель, тройной флип — все прыжки фигуристки были исполнены невероятно чисто, и судьи не поскупились на оценки: за каждый элемент Загитова получила самые высокие надбавки за карьеру. Вращения и дорожки не отставали — всего лишь двое арбитров отважились поставить оценки ниже четвёртого уровня. Наконец, постановка под музыку из «Призрака оперы» принесла россиянке новый мировой рекорд в компонентах. Итоговая оценка составила фантастические 82,08 балла — всего на 0,43 балла ниже мирового рекорда Кихиры с тройным акселем.

Загитова заработала пятиочковый гандикап по отношению к Сакамото, который должен помочь ей более свободно выступить в произвольной программе. Медведева расположилась на четвёртом промежуточном месте, имея совсем небольшое отставание от второй строчки. Самодурова стала лишь девятой и уже вряд ли поборется за медали, в отличие от Кихиры, набравшей почти такие же баллы, что и чемпионка Европы.