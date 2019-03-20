С личным рекордом: Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии, Медведева — четвёртая

Короткая ссылка
Полина Стаменкович
Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Россиянка без помарок исполнила свой номер и побила личный рекорд, набрав 82,08 балла. Евгения Медведева занимает промежуточное четвёртое место. Судьи снизили ей оценку из-за недокрута во время исполнения каскада, и она, помимо Загитовой, пропустила вперёд японку Каори Сакамото и представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву. RT вёл текстовую трансляцию.
С личным рекордом: Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии, Медведева — четвёртая
  • Алина Загитова
  • Reuters
  • © Issei Kato
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 20 марта 2019

    Судьба медалей чемпионата мира по фигурному катанию решится в пятницу. Произвольная программа у женщин стартует в 11:30 по московскому времени. На этом RT заканчивает текстовую онлайн-трансляцию. Благодарим за внимание!

  • Таким образом, первое место осталось за Загитовой, второе — за Сакамото, третье — за Турсынбаевой. Россиянка опережает ближайшую преследовательницу более чем на пять баллов.

    Медведева заняла четвёртое место, Самодурова — девятое.

  • Загитова благодарит трибуны и обменивается поздравлениями со своими тренерами. Россиянка подтвердила свой статус одного из лидеров фигурного катания и сделала прекрасную заявку на первое в своей карьере золото чемпионата мира.

  • Кроме того, она поставила мировой рекорд по количеству баллов за компоненты.

  • Загитова стала лидером после короткой программы! В её активе 82,08 балла!

  • Россиянка уверенно чувствует себя на льду. Она чисто выполняет каскад тройной лутц — тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

  • Трибуны приветствуют олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Она выступает под знаменитую композицию «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

  • Кихира не выполнила свой коронный тройной аксель, что явно лишило её целого ряда баллов. Японка получила 70,90 балла и стала лишь шестой.

  • Евгения продемонстрировала свой лучший результат в сезоне. На лёд выходит одна из главных фавориток соревнований Кихира. Плотность баллов настолько высока, что ни одна из лидирующих спортсменок не потеряла шансы на золотую медаль.

  • Спортсменка чисто выполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. К сожалению, ей немного не хватило скорости. Судьи оценили её выступление на 74,23 балла. На данный момент Медведева занимает третье место.

Загрузить ещё
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить