С личным рекордом: Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии, Медведева — четвёртая

Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Россиянка без помарок исполнила свой номер и побила личный рекорд, набрав 82,08 балла. Евгения Медведева занимает промежуточное четвёртое место. Судьи снизили ей оценку из-за недокрута во время исполнения каскада, и она, помимо Загитовой, пропустила вперёд японку Каори Сакамото и представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву. RT вёл текстовую трансляцию.

Алина Загитова

Reuters

© Issei Kato