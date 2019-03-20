С личным рекордом: Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии, Медведева — четвёртая
- Алина Загитова
- Reuters
- © Issei Kato
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20 марта 2019
Судьба медалей чемпионата мира по фигурному катанию решится в пятницу. Произвольная программа у женщин стартует в 11:30 по московскому времени. На этом RT заканчивает текстовую онлайн-трансляцию. Благодарим за внимание!
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Таким образом, первое место осталось за Загитовой, второе — за Сакамото, третье — за Турсынбаевой. Россиянка опережает ближайшую преследовательницу более чем на пять баллов.
Медведева заняла четвёртое место, Самодурова — девятое.
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Загитова благодарит трибуны и обменивается поздравлениями со своими тренерами. Россиянка подтвердила свой статус одного из лидеров фигурного катания и сделала прекрасную заявку на первое в своей карьере золото чемпионата мира.
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Кроме того, она поставила мировой рекорд по количеству баллов за компоненты.
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Загитова стала лидером после короткой программы! В её активе 82,08 балла!
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Россиянка уверенно чувствует себя на льду. Она чисто выполняет каскад тройной лутц — тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.
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Трибуны приветствуют олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Она выступает под знаменитую композицию «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.
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Кихира не выполнила свой коронный тройной аксель, что явно лишило её целого ряда баллов. Японка получила 70,90 балла и стала лишь шестой.
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Евгения продемонстрировала свой лучший результат в сезоне. На лёд выходит одна из главных фавориток соревнований Кихира. Плотность баллов настолько высока, что ни одна из лидирующих спортсменок не потеряла шансы на золотую медаль.
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Спортсменка чисто выполнила каскад тройной флип — тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. К сожалению, ей немного не хватило скорости. Судьи оценили её выступление на 74,23 балла. На данный момент Медведева занимает третье место.