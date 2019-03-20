Самодурова оценила своё выступление в короткой программе на ЧМ в Сайтаме

Россиянка Софья Самодурова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Не знаю по поводу напряжения, а волнение присутствовало. В начале программы это было видно, а потом уже всё пришло в норму. Я довольна, по протоколу я сделала всё на высшем уровне, как и хотела», — приводит слова Самодуровой РИА Новости.

Она отметила, что ей нужно кататься более раскрепощённо, чтобы получить более высокие оценки от судей.

«Баллами недовольна, конечно. Получила меньше, чем на чемпионате Европы. Чемпионат мира для меня просто старт, один из тех, на которых выступаю в сезоне. Но волнения здесь было больше, чем на чемпионате Европы», — добавила 16-летняя фигуристка.

Действующая чемпионка Европы по итогам своего проката на мировом первенстве набрала 70,42 балла и заняла девятое место.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию.